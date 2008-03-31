格內其他項目
- 智能車用支架
- 汽車工具套
- 轉接器
- 遙控器
- 視訊線
- S-Video 端子線
旋轉式熒幕，觀賞更自由
在配備 10.2 吋 LCD 熒幕和 180 度旋轉式熒幕的飛利浦 PET1031 便攜式 DVD 機上欣賞電影。並可透過 SD 卡插槽和 USB2.0 接頭與好友分享你的最愛影像體驗。本產品隨附車用支架。 查看各種好處
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旋轉式熒幕，觀賞更自由
在配備 10.2 吋 LCD 熒幕和 180 度旋轉式熒幕的飛利浦 PET1031 便攜式 DVD 機上欣賞電影。並可透過 SD 卡插槽和 USB2.0 接頭與好友分享你的最愛影像體驗。本產品隨附車用支架。 查看各種好處
支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。
DivX® Ultra 結合 DivX® 播放，有強勁功能如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表成一個方便的檔案格式。
音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。
多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。
高解像度彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。
與您的朋友和家人輕鬆顯示并分享。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。
立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。
180 度旋轉式熒幕為您觀賞電影與相片提供最佳視角。旋轉熒幕或上下調節可減少反光並獲得最佳可視角度。
使用 USB 2.0 傳輸相片、視訊及 MP3 音樂檔案，享受更強存取能力所帶來的快捷、方便。除此之外，您還可將 SD 卡插入到便攜式 DVD 機內置的 SD 卡插槽上，獲得更多相片、視訊及 MP3 音樂檔案的儲存空間。
外出時亦不想缺少娛樂的你，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車用支架裝置確保了易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。
享受最高品質的影像，免除 LCD 屏幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生産 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。
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