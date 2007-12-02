格內其他項目
- 轉接器
- AV 線
- 汽車工具套
- 遙控器
各式娛樂與你同行
透過 Philips PET702 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。隨時隨地享受喜歡的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音樂，或欣賞你的 JPEG 照片。 查看各種好處
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各式娛樂與你同行
透過 Philips PET702 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。隨時隨地享受喜歡的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音樂，或欣賞你的 JPEG 照片。 查看各種好處
這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。
多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。
高解像度彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。
與您的朋友和家人輕鬆顯示并分享。16:9 闊屏幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種屏幕大小而導致畫質下降。
立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。
除了隨附的在車內使用的汽車轉接器外，只需將便攜式播放機連接到電視機，您便可以使用該播放機在家中欣賞您的 DVD。請安心坐下，透過隨附的遙控控制各種播放功能，欣賞您最愛的 DVD，放鬆心情。
此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 2 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。
MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。
這款簡易的便攜式播放機經過精心設計，操作簡單，尤其適合旅行途中使用。只需載入光碟到播放機中，即可欣賞您最喜愛的 DVD。幾個單鍵按鈕方便操控，與最流行的 DVD/VCD/CD 光碟完全兼容，您隨時隨地均可期待享受娛樂。
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