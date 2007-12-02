播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD

這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。