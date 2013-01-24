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便攜式 DVD 機

PET704K/00
  • 各式娛樂與你同行 各式娛樂與你同行 各式娛樂與你同行
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    DVD playback

    便攜式 DVD 機

    PET704K/00

    各式娛樂與你同行

    透過飛利浦 PET704 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。隨時隨地享受喜歡的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音樂，或欣賞你的 JPEG 相片。

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    各式娛樂與你同行

    透過飛利浦 PET704 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。隨時隨地享受喜歡的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音樂，或欣賞你的 JPEG 相片。

    各式娛樂與你同行

    透過飛利浦 PET704 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。隨時隨地享受喜歡的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音樂，或欣賞你的 JPEG 相片。

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      這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

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      多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。

      17.8 厘米（7 吋）TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗

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      高解像度彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。

      以 16:9 闊屏幕格式欣賞電影

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      與您的朋友和家人輕鬆顯示并分享。16:9 闊屏幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種屏幕大小而導致畫質下降。

      內置優質立體聲喇叭

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      立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。

      包括汽車轉接器和便利的遙控器

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      除了隨附的在車內使用的汽車轉接器外，只需將便攜式播放機連接到電視機，您便可以使用該播放機在家中欣賞您的 DVD。請安心坐下，透過隨附的遙控控制各種播放功能，欣賞您最愛的 DVD，放鬆心情。

      透過耳機雙插座分享家庭娛樂

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      隨附頭戴式耳筒雙插座，便於分享個性化的聆聽體驗。握住幾對耳筒，與朋友或伴侶緊密相偎依，讓娛樂平添幾多樂趣。

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂

      MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。

      使用充電電池，可獲得長達 2.5 小時的播放時間*

      輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 2.5 小時無間斷播放視訊。

      技術規格

      • 影像/顯示

        顯示螢幕類型
        LCD TFT
        屏幕對角尺寸（英制）
        7  吋
        解像度
        480（寬）x234（高）x3 (RGB)
        亮度
        200  cd/m²
        對比率（一般）
        250:1
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        有效可視範圍
        154.1 x 86.6mm
        像素點距
        0.107（寬）x0.370（高）mm
        響應時間（常規）
        30  毫秒

      • 聲音

        輸出功率
        250mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率（RMS）
        10mW RMS (耳筒)
        噪音訊號比率
        >80dB（耳筒），>62dB（內置喇叭）

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重複
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速播放
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        播放媒體
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 連接

        DC 輸入
        12 伏
        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        耳機插座
        兩個 3.5 毫米立體聲耳機
        聲音輸出 - 數碼
        同軸 (cinch)

      • 舒適

        充電顯示
        避震

      • 配件

        AC/DC 接駁器
        AY4127/00 (110-240v, 50/60Hz)
        電池組
        AY4390 (7.2 伏直流電，鎳氫充電電池)
        連接線
        1 x 影音線
        汽車工具套
        AY4128 (點煙轉接器，12 伏直流電)
        遙控器
        AY5507 流線型遙控
        用戶手冊
        16 種歐洲語言

      • 尺寸

        產品寬度
        203  毫米
        產品深度
        150  毫米
        產品高度
        40.4  毫米
        產品重量
        0.71  千克
        包裝寬度
        254  毫米
        包裝深度
        112  毫米
        包裝高度
        196  毫米
        外箱寬度
        344  毫米
        外箱深度
        205  毫米
        外箱高度
        271  毫米
        外箱數量
        3
        包裝類型
        D-box
        紙箱重量
        5.09  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 電池
      • 轉接器
      • AV 線
      • 汽車工具套

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