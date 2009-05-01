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便攜式 DVD 機

PET721D/98
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    DVD playback

    便攜式 DVD 機

    PET721D/98
    1 獎項

    讓電影伴您同游

    隨時隨地欣賞喜愛的電影！方便攜帶的 PET721D DVD 機具有 7 吋 TFT LCD 顯示屏，讓您在旅途上亦能盡情投入到欣賞 DVD/DivX® 電影、MP3-CD/CD 音樂及 JPEG 相片的歡樂世界中。 查看各種好處

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    便攜式 DVD 機

    讓電影伴您同游

    隨時隨地欣賞喜愛的電影！方便攜帶的 PET721D DVD 機具有 7 吋 TFT LCD 顯示屏，讓您在旅途上亦能盡情投入到欣賞 DVD/DivX® 電影、MP3-CD/CD 音樂及 JPEG 相片的歡樂世界中。 查看各種好處

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      • 7 吋 LCD
      7 吋彩色 LCD 顯示器，16:9 闊熒幕格式

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      彩色 LCD 顯示器令影像栩栩如生，以高品質打印效果級栩栩如生的豐富細節與生動色彩，將您的珍貴相片、電影與音樂呈現在眼前。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。

      內置立體聲喇叭

      內置立體聲喇叭

      立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。

      含汽車轉接器

      含汽車轉接器

      此播放機隨附輕便的車內配件，便於您在途中欣賞影片。此汽車轉接器有助於您透過點煙器為播放機充電。為您設置便攜式播放機帶來無比便利。

      經 DivX 認證，可帶來標準的 DivX 影片播放效果

      經 DivX 認證，可帶來標準的 DivX 影片播放效果

      有了 DivX 支援，你在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你儲存電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟之上。

      兼容 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD

      兼容 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD

      Philips 便攜式 DVD 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在 DVD 播放機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。

      MP3-CD、CD 和 CD-RW 播放

      MP3-CD、CD 和 CD-RW 播放

      MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。

      內置充電電池可提供長達 2 小時的播放時間*

      內置充電電池可提供長達 2 小時的播放時間*

      此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 2 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

      檢視照片光碟中的 JPEG 影像

      檢視照片光碟中的 JPEG 影像

      播放儲存在光碟上的 JPEG 相片。您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！

      幾個按鈕實現簡易控制

      這款簡易的便攜式播放機經過精心設計，操作簡單，尤其適合旅行途中使用。只需載入光碟到播放機中，即可欣賞您最喜愛的 DVD。幾個單鍵按鈕方便操控，與最流行的 DVD/VCD/CD 光碟完全兼容，您隨時隨地均可期待享受娛樂。

      技術規格

      • 影像/顯示

        熒幕對角尺寸（英制）
        7  吋
        顯示熒幕類型
        LCD TFT
        解像度
        480（寬）x234（高）x3 (RGB)
        亮度
        80  cd/m²
        對比率（一般）
        250:1
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        有效可視範圍
        154.1 x 86.6mm
        反應時間（常規）
        30  毫秒

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳筒)
        訊噪比
        >80dB（耳筒），>62dB（內置喇叭）

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        光碟播放模式
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重複
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        壓縮格式
        • DivX
        • MPEG4

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        播放媒體
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 連接

        DC 輸入
        9V
        耳筒插座
        1 個 3.5mm 立體聲耳筒
        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)

      • 便利

        充電顯示
        避震

      • 配件

        AC/DC 轉接器
        DC 輸入 9V，110-240v，50/60Hz
        汽車工具套
        點煙轉接器，12vDC（直流電）
        用戶手冊
        英文

      • 電源

        電池類別
        內置電池
        電池壽命
        長達 2 小時*

      • 尺寸

        外箱寬度
        225  毫米
        外箱深度
        245  毫米
        外箱高度
        270  毫米
        外箱數量
        3
        紙箱重量
        3.9  千克
        包裝寬度
        230  毫米
        包裝深度
        70  毫米
        包裝高度
        251  毫米
        産品寬度
        197  毫米
        産品深度
        153  毫米
        産品高度
        37  毫米
        包裝類型
        D-box
        産品重量
        0.71  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 轉接器
      • 汽車工具套

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          獎項

          • DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經授權後使用。
          • 充電電池可充電的次數有限制，最終可能要更換。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
          • 電池壽命視乎使用狀況及設定。
          • 電池壽命為估計值，可能因應用條件而有所不同。若要使電池壽命更耐用，用戶應將 LCD 背景燈調到最小，連接耳筒（不是內置喇叭），以最小音量收聽，同時要在室溫下使用此產品。

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