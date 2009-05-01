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- 轉接器
- 汽車工具套
讓電影伴您同游
隨時隨地欣賞喜愛的電影！方便攜帶的 PET721D DVD 機具有 7 吋 TFT LCD 顯示屏，讓您在旅途上亦能盡情投入到欣賞 DVD/DivX® 電影、MP3-CD/CD 音樂及 JPEG 相片的歡樂世界中。 查看各種好處
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讓電影伴您同游
隨時隨地欣賞喜愛的電影！方便攜帶的 PET721D DVD 機具有 7 吋 TFT LCD 顯示屏，讓您在旅途上亦能盡情投入到欣賞 DVD/DivX® 電影、MP3-CD/CD 音樂及 JPEG 相片的歡樂世界中。 查看各種好處
彩色 LCD 顯示器令影像栩栩如生，以高品質打印效果級栩栩如生的豐富細節與生動色彩，將您的珍貴相片、電影與音樂呈現在眼前。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。
立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。
此播放機隨附輕便的車內配件，便於您在途中欣賞影片。此汽車轉接器有助於您透過點煙器為播放機充電。為您設置便攜式播放機帶來無比便利。
有了 DivX 支援，你在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你儲存電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟之上。
Philips 便攜式 DVD 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在 DVD 播放機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。
MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。
此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 2 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。
播放儲存在光碟上的 JPEG 相片。您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！
這款簡易的便攜式播放機經過精心設計，操作簡單，尤其適合旅行途中使用。只需載入光碟到播放機中，即可欣賞您最喜愛的 DVD。幾個單鍵按鈕方便操控，與最流行的 DVD/VCD/CD 光碟完全兼容，您隨時隨地均可期待享受娛樂。
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