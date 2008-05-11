格內其他項目
- 轉接器
- AV 線
- 汽車工具套
- 遙控器
精巧的薄片狀設計
在 Philips PET723 的 7 吋 TFT LCD 熒幕上以幻燈片或縮圖形式欣賞相片收藏。還可以播放 DVD、MP3、CD，或欣賞 DivX® 電影，隨時隨地享受最好的娛樂體驗！ 查看各種好處
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精巧的薄片狀設計
在 Philips PET723 的 7 吋 TFT LCD 熒幕上以幻燈片或縮圖形式欣賞相片收藏。還可以播放 DVD、MP3、CD，或欣賞 DivX® 電影，隨時隨地享受最好的娛樂體驗！ 查看各種好處
彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，以高品質打印效果級栩栩如生的豐富細節與生動色彩，將您的珍貴相片、電影與音樂呈現在眼前。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。
將最愛的相片儲存在 CD 或 DVD 光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置上，並透過 Philips 播放機以幻燈片形式進行展示。透過其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受展示數碼相片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！
支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。
多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。
此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 2 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。
除了隨附的在車內使用的汽車轉接器外，只需將便攜式播放機連接到電視機，您便可以使用該播放機在家中欣賞您的 DVD。請安心坐下，透過隨附的遙控控制各種播放功能，欣賞您最愛的 DVD，放鬆心情。
MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。
這款簡易的便攜式播放機經過精心設計，操作簡單，尤其適合旅行途中使用。只需載入光碟到播放機中，即可欣賞您最喜愛的 DVD。幾個單鍵按鈕方便操控，與最流行的 DVD/VCD/CD 光碟完全兼容，您隨時隨地均可期待享受娛樂。
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