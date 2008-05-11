直接欣賞記憶卡 DVD 及 CD 內的照片

將最愛的相片儲存在 CD 或 DVD 光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置上，並透過 Philips 播放機以幻燈片形式進行展示。透過其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受展示數碼相片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！