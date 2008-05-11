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便攜式 DVD 機

PET723/98
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    便攜式 DVD 機

    PET723/98

    精巧的薄片狀設計

    在 Philips PET723 的 7 吋 TFT LCD 熒幕上以幻燈片或縮圖形式欣賞相片收藏。還可以播放 DVD、MP3、CD，或欣賞 DivX® 電影，隨時隨地享受最好的娛樂體驗！ 查看各種好處

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    便攜式 DVD 機

    精巧的薄片狀設計

    在 Philips PET723 的 7 吋 TFT LCD 熒幕上以幻燈片或縮圖形式欣賞相片收藏。還可以播放 DVD、MP3、CD，或欣賞 DivX® 電影，隨時隨地享受最好的娛樂體驗！ 查看各種好處

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      精巧的薄片狀設計

      具有 SD 卡插槽，支援 DviX® 影像播放

      • 7 吋闊熒幕 LCD 顯示器
      • DivX 播放
      7 吋彩色 LCD 顯示器，16:9 闊熒幕格式

      7 吋彩色 LCD 顯示器，16:9 闊熒幕格式

      彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，以高品質打印效果級栩栩如生的豐富細節與生動色彩，將您的珍貴相片、電影與音樂呈現在眼前。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。

      直接欣賞記憶卡 DVD 及 CD 內的照片

      直接欣賞記憶卡 DVD 及 CD 內的照片

      將最愛的相片儲存在 CD 或 DVD 光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置上，並透過 Philips 播放機以幻燈片形式進行展示。透過其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受展示數碼相片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！

      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。

      使用充電電池，可得到長達 2 小時的播放時間*

      使用充電電池，可得到長達 2 小時的播放時間*

      此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 2 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

      包括汽車轉接器和便利的遙控器

      包括汽車轉接器和便利的遙控器

      除了隨附的在車內使用的汽車轉接器外，只需將便攜式播放機連接到電視機，您便可以使用該播放機在家中欣賞您的 DVD。請安心坐下，透過隨附的遙控控制各種播放功能，欣賞您最愛的 DVD，放鬆心情。

      播放幻燈片、單幅照片或縮圖

      播放幻燈片、單幅照片或縮圖

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂

      MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。

      幾個按鈕實現簡易控制

      這款簡易的便攜式播放機經過精心設計，操作簡單，尤其適合旅行途中使用。只需載入光碟到播放機中，即可欣賞您最喜愛的 DVD。幾個單鍵按鈕方便操控，與最流行的 DVD/VCD/CD 光碟完全兼容，您隨時隨地均可期待享受娛樂。

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率
        250mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳筒)
        噪音訊號比率
        >80dB（耳筒），>62dB（內置喇叭）

      • 連接

        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        DC 輸入
        9V
        耳機插座
        3.5mm 立體聲耳筒
        SD/MMC 卡插槽

      • 舒適

        充電指示燈
        避震

      • 電源

        電池壽命
        2 小時
        電池類別
        內置電池

      • 配件

        AC/DC 接駁器
        DC 輸入 9V，110-240v，50/60Hz
        連接線
        1 x 影音線
        遙控器
        AY5510 超薄遙控
        用戶手冊
        英文
        汽車工具套
        點煙轉接器，12vDC（直流電）

      • 尺寸

        外箱數量
        3
        包裝深度
        70  毫米
        產品深度
        158  毫米
        包裝高度
        70  毫米
        包裝類型
        D-box
        包裝寬度
        248  毫米
        外箱深度
        260  毫米
        紙箱重量
        4.6  千克
        外箱高度
        272  毫米
        產品寬度
        210  毫米
        外箱寬度
        227  毫米
        產品高度
        39.5  毫米
        產品重量
        1  千克

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        播放媒體
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        7  吋
        有效可視範圍
        154.1 x 86.6mm
        對比率（一般）
        250:1
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        顯示螢幕類型
        LCD TFT
        響應時間（常規）
        30  毫秒
        亮度
        200  cd/m²
        像素點距
        0.107（寬）x0.370（高）mm
        解像度
        480（寬）x234（高）x3 (RGB)

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        壓縮格式
        • DivX
        • MPEG4
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重複
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速播放
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 轉接器
      • AV 線
      • 汽車工具套
      • 遙控器

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