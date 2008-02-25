以 16:9 闊熒幕格式欣賞電影

與您的朋友和家人輕鬆顯示并分享。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。