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便攜式 DVD 機

PET816/98
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    便攜式 DVD 機

    PET816/98

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過 Philips PET816 的 8.5 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。外出旅途中享受 DVD、DivX®、MPEG4 電影、MP3-CD 和 CD。隨時隨地欣賞你的 JPEG 照片。 查看各種好處

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    便攜式 DVD 機

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過 Philips PET816 的 8.5 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。外出旅途中享受 DVD、DivX®、MPEG4 電影、MP3-CD 和 CD。隨時隨地欣賞你的 JPEG 照片。 查看各種好處

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      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

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      多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。

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      高解像度彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。

      以 16:9 闊熒幕格式欣賞電影

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      與您的朋友和家人輕鬆顯示并分享。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。

      內置優質立體聲喇叭

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      立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。

      使用充電電池，可得到長達 2 小時的播放時間*

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      此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 2 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

      包括汽車轉接器和便利的遙控器

      包括汽車轉接器和便利的遙控器

      除了隨附的在車內使用的汽車轉接器外，只需將便攜式播放機連接到電視機，您便可以使用該播放機在家中欣賞您的 DVD。請安心坐下，透過隨附的遙控控制各種播放功能，欣賞您最愛的 DVD，放鬆心情。

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂

      MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。

      幾個按鈕實現簡易控制

      這款簡易的便攜式播放機經過精心設計，操作簡單，尤其適合旅行途中使用。只需載入光碟到播放機中，即可欣賞您最喜愛的 DVD。幾個單鍵按鈕方便操控，與最流行的 DVD/VCD/CD 光碟完全兼容，您隨時隨地均可期待享受娛樂。

      技術規格

      • 圖像/顯示

        顯示熒幕類型
        LCD TFT
        熒幕對角線尺寸（英吋）
        8.5  吋
        解像度
        480（寬）x234（高）x3 (RGB)
        亮度
        200  cd/m²
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        對比率（一般）
        250:1
        有效可視範圍
        187.2x105.3mm
        像素點距
        0.13 (W) x 0.245 (H)
        響應時間（一般）
        30  毫秒

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳筒)
        訊噪比
        >80dB（耳筒），>62dB（內置喇叭）

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重複
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速前進
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        壓縮格式
        DivX

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        播放媒體
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 連接

        DC 輸入
        9V
        耳筒插座
        3.5mm 立體聲耳筒
        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)

      • 便利

        充電顯示
        避震

      • 配件

        AC/DC 轉接器
        DC 輸入 9V，110-240v，50/60Hz
        汽車工具套
        點煙轉接器，12vDC（直流電）
        遙控器
        AY5510 超薄遙控
        連接線
        1 x 影音線
        用戶手冊
        英文

      • 功率

        電池類型
        內置電池

      • 尺寸

        外箱寬度
        284  毫米
        外箱深度
        262  毫米
        外箱高度
        272  毫米
        外箱數量
        3
        紙箱重量
        4.77  千克
        包裝寬度
        274  毫米
        包裝深度
        84  毫米
        包裝高度
        254  毫米
        包裝類型
        D-box
        産品寬度
        210  毫米
        産品深度
        178  毫米
        産品高度
        39  毫米
        産品重量
        1.1  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 轉接器
      • AV 線
      • 汽車工具套
      • 遙控器

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