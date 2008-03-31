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便攜式 DVD 機

PET831/98
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  • 吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋 吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋 吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋
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    便攜式 DVD 機

    PET831/98
    1 獎項

    吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋

    擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的平板式飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附 SD 卡插槽和色差視訊輸出。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋

    擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的平板式飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附 SD 卡插槽和色差視訊輸出。 查看各種好處

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      吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋

      附有智能車用支架和 SD 咭插槽

      • 8.5 吋闊熒幕 LCD 顯示器
      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。

      SD/MMC 卡插槽可提供新增的多媒體支援

      SD/MMC 卡插槽可提供新增的多媒體支援

      輕鬆立即檢視和共享您的視像短片。此款播放機為 SD/MMC 記憶卡提供內置卡插槽，使用起來相當方便。只需要將記憶卡插入到播放機側面的插槽中，即可存取存儲在卡上的多媒體檔案。

      8.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗

      8.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗

      高解像度彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。

      以 16:9 闊熒幕格式觀賞電影

      以 16:9 闊熒幕格式觀賞電影

      與您的朋友和家人輕鬆顯示并分享。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。

      內置優質立體聲喇叭

      內置優質立體聲喇叭

      立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。

      透過充電電池可實現高達 4 小時的播放時間*

      透過充電電池可實現高達 4 小時的播放時間*

      此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 4 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

      智能車用支架使用簡易

      智能車用支架使用簡易

      外出時亦不想缺少娛樂的你，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車用支架裝置確保了易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。

      包括防護套

      包括防護套

      Zero Bright Dot™ 熒幕，帶來最佳畫質

      享受最高品質的影像，免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生産 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。

      色差視訊輸出最適合類比視訊連線

      將 DVD 播放機或錄影機連線至高階電視機時，YPbPr 色差視訊能提供高品質的視訊連線。YPbPr 使用 3 條分離的電線，作為亮度和色彩的不同訊號，可防止受到干擾。由於 DVD 的影像訊號也會儲存在 YPbPr 格式中，所以不需要經過轉換，就能產生輸出訊號。

      技術規格

      • 圖像/顯示

        顯示熒幕類型
        LCD TFT
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        熒幕對角線尺寸（英吋）
        8.5  吋
        解像度
        480（寬）x234（高）x3 (RGB)
        亮度
        200  cd/m²
        對比率（一般）
        250:1
        有效可視範圍
        187.2x105.3
        像素點距
        0.13 (闊) x 0.45 (高)
        反應時間（一般）
        30  微秒

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳筒)
        訊噪比
        > 80dB (輸入)、> 76dB (耳筒)、> 70dB (喇叭)

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • WMA
        • DVD+R/+RW
        • CD
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重複
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速前進
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        壓縮格式
        • MPEG4
        • DivX

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        WMA 位元速率
        32 - 192 kbps

      • 連接

        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        DC 輸入
        9V
        耳筒插座
        兩個 3.5 毫米立體聲耳筒
        其他連接
        色差視訊輸出交錯掃描
        SD/MMC 卡插槽
        SD 卡插槽

      • 便利

        充電顯示
        避震

      • 配件

        AC/DC 轉接器
        AY4129/00 (110-240v，50/60Hz)
        連接線
        1 x AV 線，1 x 色差線
        汽車工具套
        點煙轉接器，12vDC（直流電）
        遙控器
        AY5507 流線型遙控
        用戶手冊
        英文
        智能車用支架
        1 件
        防護套

      • 功率

        電池類型
        內置電池

      • 尺寸

        外箱寬度
        458  毫米
        外箱高度
        236  毫米
        外箱深度
        333  毫米
        外箱數量
        3
        紙箱重量
        7.28  千克
        包裝類型
        D-box
        包裝寬度
        316  毫米
        包裝深度
        145  毫米
        包裝高度
        205  毫米
        産品深度
        31  毫米
        産品高度
        170  毫米
        産品寬度
        255  毫米
        産品重量
        0.97  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 智能車用支架
      • 遙控器
      • 轉接器
      • 汽車工具套
      • 防護套
      • 視訊線

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