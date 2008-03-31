格內其他項目
- 智能車用支架
- 遙控器
- 轉接器
- 汽車工具套
- 防護套
- 視訊線
吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋
擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的平板式飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附 SD 卡插槽和色差視訊輸出。 查看各種好處
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吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋
擁有 8.5 吋 LCD 熒幕的平板式飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附 SD 卡插槽和色差視訊輸出。 查看各種好處
支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。
音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。
多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。
輕鬆立即檢視和共享您的視像短片。此款播放機為 SD/MMC 記憶卡提供內置卡插槽，使用起來相當方便。只需要將記憶卡插入到播放機側面的插槽中，即可存取存儲在卡上的多媒體檔案。
高解像度彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。
與您的朋友和家人輕鬆顯示并分享。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。
立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。
此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 4 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。
外出時亦不想缺少娛樂的你，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車用支架裝置確保了易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。
享受最高品質的影像，免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生産 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。
將 DVD 播放機或錄影機連線至高階電視機時，YPbPr 色差視訊能提供高品質的視訊連線。YPbPr 使用 3 條分離的電線，作為亮度和色彩的不同訊號，可防止受到干擾。由於 DVD 的影像訊號也會儲存在 YPbPr 格式中，所以不需要經過轉換，就能產生輸出訊號。
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