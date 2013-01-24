在電視上享受 Skype™

無論身在何處，與重要人士分享您的體驗。電視上有了 Skype™，就能享受免費的語音和視像通話。只需將這款高質量鏡頭接上已連上互聯網的 Philips Smart LED TV，並開始進行通話。 查看各種好處