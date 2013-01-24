在電視上享受 Skype™
無論身在何處，與重要人士分享您的體驗。電視上有了 Skype™，就能享受免費的語音和視像通話。只需將這款高質量鏡頭接上已連上互聯網的 Philips Smart LED TV，並開始進行通話。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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從 Philips Smart TV 使用免費 Skype 視訊通話，只要將相機插入電視的 USB 插孔，然後將電視連接至互聯網即可。按照屏幕上簡易的指示操作，即可與親朋好友即時面對面視訊聊天。
您可以在 Skype 上免費通話，但您知道不論在世界的什麼地方都可以從電視撥打電話、而且通話費率最優惠嗎？有了 Philips 電視相機，即可享有高品質視訊，以及 2 副內置咪高風。
從電視撥打一通電話，與多人同時通話。如果對方也使用 Skype，您可以同時加入多位好友的聊天，並邀請大家一同晚餐。
適用於所有 Philips Smart TV Premium 電視的高品質 Philips 電視相機，可提供絕佳的視訊品質，讓您可在寬屏電視上享受高畫質的視訊通話。
使用 3 倍數碼縮放，不論您距離電視有多遠，都可以依照自己的喜好調整縮放。此外，您也可以調整電視的視角，即便是電視放在角落、或沒有正對著沙發也沒有關係。
此相機內置有回音消除聲音處理功能，可有效消除內置咪高風收到的雜音，進而提高 Skype 通話的語音清晰度，讓您享有絕佳的音質。
此相機與所有經 Skype 認證的 Philips Smart LED 電視兼容，並隨附簡便夾鉗，安裝快速。連接相機至電視的 USB 插孔即可，只要幾個步驟，就可享受 Skype 通話。
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