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電視相機

PTA317/00
2 獎項
  • 在電視上享受 Skype™ 在電視上享受 Skype™ 在電視上享受 Skype™
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    電視相機

    PTA317/00
    2 獎項

    在電視上享受 Skype™

    無論身在何處，與重要人士分享您的體驗。電視上有了 Skype™，就能享受免費的語音和視像通話。只需將這款高質量鏡頭接上已連上互聯網的 Philips Smart LED TV，並開始進行通話。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電視相機

    在電視上享受 Skype™

    無論身在何處，與重要人士分享您的體驗。電視上有了 Skype™，就能享受免費的語音和視像通話。只需將這款高質量鏡頭接上已連上互聯網的 Philips Smart LED TV，並開始進行通話。 查看各種好處

    在電視上享受 Skype™

    無論身在何處，與重要人士分享您的體驗。電視上有了 Skype™，就能享受免費的語音和視像通話。只需將這款高質量鏡頭接上已連上互聯網的 Philips Smart LED TV，並開始進行通話。 查看各種好處

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    在電視上享受 Skype™

    無論身在何處，與重要人士分享您的體驗。電視上有了 Skype™，就能享受免費的語音和視像通話。只需將這款高質量鏡頭接上已連上互聯網的 Philips Smart LED TV，並開始進行通話。 查看各種好處

    在電視上享受 Skype™

    從客廳裡進行語音和視像通話

    • 適用於 Philips TV

    利用免費即時視訊面對面交談

    從 Philips Smart TV 使用免費 Skype 視訊通話，只要將相機插入電視的 USB 插孔，然後將電視連接至互聯網即可。按照屏幕上簡易的指示操作，即可與親朋好友即時面對面視訊聊天。

    不論在世界的什麼地方，都可以享有絕佳通話費率

    您可以在 Skype 上免費通話，但您知道不論在世界的什麼地方都可以從電視撥打電話、而且通話費率最優惠嗎？有了 Philips 電視相機，即可享有高品質視訊，以及 2 副內置咪高風。

    從電視撥打一通電話，與多人同時通話

    從電視撥打一通電話，與多人同時通話。如果對方也使用 Skype，您可以同時加入多位好友的聊天，並邀請大家一同晚餐。

    使用高品質電視相機，享受視訊通話

    適用於所有 Philips Smart TV Premium 電視的高品質 Philips 電視相機，可提供絕佳的視訊品質，讓您可在寬屏電視上享受高畫質的視訊通話。

    不論您坐在什麼地方，都可使用 3 倍數碼縮放功能，享有清晰的圖像

    使用 3 倍數碼縮放，不論您距離電視有多遠，都可以依照自己的喜好調整縮放。此外，您也可以調整電視的視角，即便是電視放在角落、或沒有正對著沙發也沒有關係。

    任何距離與空間都可清楚地說話

    此相機內置有回音消除聲音處理功能，可有效消除內置咪高風收到的雜音，進而提高 Skype 通話的語音清晰度，讓您享有絕佳的音質。

    所有 Philips Smart TV Premium 電視皆可用的通用夾鉗

    此相機與所有經 Skype 認證的 Philips Smart LED 電視兼容，並隨附簡便夾鉗，安裝快速。連接相機至電視的 USB 插孔即可，只要幾個步驟，就可享受 Skype 通話。

    技術規格

    • 便利

      方便易用
      • 2 個發送咪高風
      • 3 倍縮放，視角調整功能*
      • 隨插即用
      • 所有電視皆可使用的通用夾鉗
      • 無限固定對焦

    • 尺寸

      産品重量
      0.12  千克
      重量（含包裝）
      0.49  千克
      産品尺寸（寬x深x高）
      105 x 40 x 105 毫米
      包裝盒深度
      133  毫米
      包裝盒高度
      162  毫米
      包裝盒寬度
      158  毫米

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      兼容於
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        • Skype 不提供緊急通話功能 - Skype 無法取代一般電話使用，並且無法撥打緊急通話。
        • 從電視撥打免費 Skype™ 視訊通話需將電視連接至互聯網。
        • 縮放及視角調整功能僅適用於歐規/俄規電視

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