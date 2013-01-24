高保真音質、卓越音效

Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。 查看各種好處