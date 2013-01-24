高保真音質、卓越音效
Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
高保真音質、卓越音效
Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。 查看各種好處
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Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。 查看各種好處
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高保真音質、卓越音效
Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。 查看各種好處
高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂更動聽。
每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。13.5 毫米驅動器利用高功率釹合金磁鐵，提供深沉的低音效果、透明中頻音域和精細的高頻率。
每個喇叭驅動器都是經過特別測試和仔細挑選，才會搭配組合在一起，帶來最理想的立體聲效果，並且有一流的低音效果、透明中頻音域和精細的高頻率。
金屬外殼經過精心設計，可降低共振和震動，播放出真實而精確的聲音，而且不失細膩的聲音細節。
Fidelio S1 耳筒的人體工學設計造型可貼合耳朵的自然弧度，而且還可分散壓力。輕巧的鋁質結構設計，以及一流的製造材質，讓您長時間配戴也倍感舒適，在盡情享受音樂的同時，還能真正享有舒適感受。
Fidelio S1 耳塞式耳筒有線控控制和咪高風，這樣您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。與重要人士保持聯繫，而且還可隨時聆聽音樂。
Fidelio S1 耳塞式耳筒有 3 對音效密封的矽膠耳塞，更緊密貼合，長時間配戴也倍感舒適。
隨附的 Comply™ 棉耳塞，可進一步強化您的聆聽體驗。這款耳塞不但可緊密貼合，而且全天配戴也不會感到不適，同時還有降噪功能，讓您可以盡情聆聽欣賞音樂。
半開放式的背面結構設計，搭配大型高級的驅動器，可帶來更強勁有利的低音效果，而且這種設計方式也可以確保不會有聲音外洩的情況發生。正面的壓力均衡頻道可帶來更細膩、平衡的音效，降低堵耳效應，為您帶來更自然的聆聽體驗。
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