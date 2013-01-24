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Philips Fidelio

帶咪高風耳筒

S1SB/00
Fidelio
Fidelio
  • 高保真音質、卓越音效 高保真音質、卓越音效 高保真音質、卓越音效
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    Philips Fidelio 帶咪高風耳筒

    S1SB/00

    高保真音質、卓越音效

    Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    高保真音質、卓越音效

    Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。 查看各種好處

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    Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。 查看各種好處

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      高保真音質、卓越音效

      隨時隨地享受

      • 高解像度音效
      • 入耳式
      • 超軟矽膠耳罩
      • 扁平纜線
      高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

      高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

      高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂更動聽。

      高效能 13.5 毫米釹合金驅動器，可帶來不同凡響的音效

      高效能 13.5 毫米釹合金驅動器，可帶來不同凡響的音效

      每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。13.5 毫米驅動器利用高功率釹合金磁鐵，提供深沉的低音效果、透明中頻音域和精細的高頻率。

      驅動器經過仔細挑選、調音和測試，以達到最精準的配對組合

      驅動器經過仔細挑選、調音和測試，以達到最精準的配對組合

      每個喇叭驅動器都是經過特別測試和仔細挑選，才會搭配組合在一起，帶來最理想的立體聲效果，並且有一流的低音效果、透明中頻音域和精細的高頻率。

      精巧設計的金屬外殼可降低震動和共振

      精巧設計的金屬外殼可降低震動和共振

      金屬外殼經過精心設計，可降低共振和震動，播放出真實而精確的聲音，而且不失細膩的聲音細節。

      人體工學設計耳筒不但能完美貼合，而且可分散壓力

      人體工學設計耳筒不但能完美貼合，而且可分散壓力

      Fidelio S1 耳筒的人體工學設計造型可貼合耳朵的自然弧度，而且還可分散壓力。輕巧的鋁質結構設計，以及一流的製造材質，讓您長時間配戴也倍感舒適，在盡情享受音樂的同時，還能真正享有舒適感受。

      使用線控控制和咪高風，即可在音樂和通話之間切換

      使用線控控制和咪高風，即可在音樂和通話之間切換

      Fidelio S1 耳塞式耳筒有線控控制和咪高風，這樣您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。與重要人士保持聯繫，而且還可隨時聆聽音樂。

      超柔軟耳塞，共有 3 種尺寸，更緊密貼合

      超柔軟耳塞，共有 3 種尺寸，更緊密貼合

      Fidelio S1 耳塞式耳筒有 3 對音效密封的矽膠耳塞，更緊密貼合，長時間配戴也倍感舒適。

      Comply™ 棉耳塞不但可緊密貼合，還有降噪效果

      Comply™ 棉耳塞不但可緊密貼合，還有降噪效果

      隨附的 Comply™ 棉耳塞，可進一步強化您的聆聽體驗。這款耳塞不但可緊密貼合，而且全天配戴也不會感到不適，同時還有降噪功能，讓您可以盡情聆聽欣賞音樂。

      輕巧鋁質外殼搭配精密的磨砂處理

      輕巧鋁質外殼搭配精密的磨砂處理

      不使用時，耳筒可存放在防護套中

      不使用時，耳筒可存放在防護套中

      半開放式的背面設計，可提供均衡的聲音及超重低音效果

      半開放式的背面結構設計，搭配大型高級的驅動器，可帶來更強勁有利的低音效果，而且這種設計方式也可以確保不會有聲音外洩的情況發生。正面的壓力均衡頻道可帶來更細膩、平衡的音效，降低堵耳效應，為您帶來更自然的聆聽體驗。

      技術規格

      • 聲音

        頻率響應
        5 - 40 000  Hz
        敏感度
        107  分貝
        喇叭直徑
        13.5  毫米
        最大輸入電量
        40  毫瓦
        阻抗
        32  歐姆
        音響系統
        半開放式

      • 連接

        接線方式
        3.5 毫米 4 極（1.2 米）
        兼容：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Sony、Nokia*、SAMSUNG*。*附加連接器透過 Sony Ericsson 客戶支援、NOKIA 及 SAMSUNG 較舊型號提供

      • 配件

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