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Lumea Prestige

IPL 彩光脫毛器

SC2007/80
1 獎項
  • 脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌* 脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌* 脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌*
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    Lumea Prestige IPL 彩光脫毛器

    SC2007/80
    1 獎項

    脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌*

    Philips Lumea Prestige 是最有效的 IPL 彩光無線脫毛方案，可防止面部和身體毛髮再生。柔和的脈衝光，只需每兩星期使用一次，便能讓您的肌膚每天保持如絲柔滑。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$4,698.00

    Lumea Prestige IPL 彩光脫毛器

    脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌*

    Philips Lumea Prestige 是最有效的 IPL 彩光無線脫毛方案，可防止面部和身體毛髮再生。柔和的脈衝光，只需每兩星期使用一次，便能讓您的肌膚每天保持如絲柔滑。 查看各種好處

    脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌*

    Philips Lumea Prestige 是最有效的 IPL 彩光無線脫毛方案，可防止面部和身體毛髮再生。柔和的脈衝光，只需每兩星期使用一次，便能讓您的肌膚每天保持如絲柔滑。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$4,698.00

    Lumea Prestige IPL 彩光脫毛器

    脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌*

    Philips Lumea Prestige 是最有效的 IPL 彩光無線脫毛方案，可防止面部和身體毛髮再生。柔和的脈衝光，只需每兩星期使用一次，便能讓您的肌膚每天保持如絲柔滑。 查看各種好處

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      脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌*

      • 適用於身體及面部
      • 15 分鐘小腿脫毛
      • 250,000 次閃光
      • 無線設計
      适合在自己家中安全有效地使用

      适合在自己家中安全有效地使用

      飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。

      每天享受順滑肌膚

      每天享受順滑肌膚

      Philips Lumea 釋放出柔和的脈衝光至髮根，令毛髮的生長速度減慢及減少，重複使用能令肌膚光滑如絲。

      輕鬆收效

      輕鬆收效

      我們的臨床研究顯示，在短短 4 次（每兩星期一次）療程後，毛髮顯著減少，肌膚變得光滑。為保持效果，可按需要重複進行療程。療程相隔的時間可根據個人毛髮生長情況而定。如要放大圖片，請點擊本頁頂端圖片庫中的圖片

      適合大部分的皮膚和毛髮類型

      適合大部分的皮膚和毛髮類型

      Philips Lumea 有效地應用在（自然）暗金色、咖啡色和黑色的頭髮。和其他光護理一樣，Philips Lumea 對紅色，淺黃色或灰色的毛髮沒有效果。Philips Lumea 也不適合自然黝黑膚色的女士。

      安全及有效用於敏感皮膚及身體敏感部位

      安全及有效用於敏感皮膚及身體敏感部位

      去除面部（上唇、臉頰和鬢角）和身體部位如腿部、腋下、比堅尼區、手臂和腹部，重拾自信。

      較大的出光口，適合快速脫毛

      較大的出光口，適合快速脫毛

      較大的出光口適合大範圍的脫毛部位（如腿部）進行快速脫毛

      精確附件，安全進行面部修護

      精確附件，安全進行面部修護

      精確附件配備有一個更加集中的濾光器，更安全和方便地的在上唇，下巴和鬢角使用。也可以用在身體其他敏感部位，如腋下、比堅尼區域和難以觸及的區域。

      溫和療程

      溫和療程

      呵護您的肌膚。

      無線方便使用

      無線方便使用

      Lumea 的獨特無線設計更容易觸及身體不同部位，方便實用。

      不需要替换部件，无隐性花费

      不需要替换部件，无隐性花费

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。

      滑动和闪光模式，应用更为便利

      滑动和闪光模式，应用更为便利

      主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。

      五種可調光能設定

      五種可調光能設定

      Philips Lumea 有五種可調光能設定，以確柔和而有效。如正確使用，安全柔和的 Philips Lumea 的 IPL 彩光護理也可用於敏感皮膚及身體敏感部位。

      Lumea Prestige 隨附收藏袋

      Philips Lumea Prestige 隨附收藏袋，方便收納

      技術規格

      • 電源

        電壓
        100-240 伏

      • 服務

        保用
        2 年全球保修

      • 技术规格

        高性能灯泡
        發出 <gt/> 250,000 次閃光

      • 适用部位

        身体部位
        • 手臂
        • 腿部
        • 腹部
        • 比基尼区域
        • 腋下
        面部区域
        • 下巴
        • 鬓角
        • 嘴唇上方

      • 附件

        精确修剪附件（2 平方厘米）
        可安全用于面部
        身體配件（4 平方厘米）
        適用頸部以下部位

      • 包含

        充電器
        用電壓充電器
        使用说明
        用户手册
        存储
        精美旅行软袋
        配件
        清潔布

      • 功率

        充電時間
        100 分鐘
        使用時間
        最少 370 次閃爍

      • 安全性和可调节设置

        集成紫外线滤光器
        防止皮肤受到紫外线伤害
        5 种光能设置
        可根据您的皮肤类型进行调节
        集成式安全系统
        防止意外闪光

      • 照射时间

        小腿
        8 分钟
        腋下
        1 分钟
        敏感区域
        1 分钟
        面部区域
        1 分钟

      • 照射模式

        滑动和闪光
        便于应用
        有线/无线使用
        無線
        重压和闪烁
        适于照射弯曲部位

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          獎項

          • 適用於按照固定時間進行療程

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