脫除多餘毛髮，展現滑嫩美肌*
Philips Lumea Prestige 是最有效的 IPL 彩光無線脫毛方案，可防止面部和身體毛髮再生。柔和的脈衝光，只需每兩星期使用一次，便能讓您的肌膚每天保持如絲柔滑。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Lumea Prestige 是最有效的 IPL 彩光無線脫毛方案，可防止面部和身體毛髮再生。柔和的脈衝光，只需每兩星期使用一次，便能讓您的肌膚每天保持如絲柔滑。 查看各種好處
飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。
Philips Lumea 釋放出柔和的脈衝光至髮根，令毛髮的生長速度減慢及減少，重複使用能令肌膚光滑如絲。
我們的臨床研究顯示，在短短 4 次（每兩星期一次）療程後，毛髮顯著減少，肌膚變得光滑。為保持效果，可按需要重複進行療程。療程相隔的時間可根據個人毛髮生長情況而定。如要放大圖片，請點擊本頁頂端圖片庫中的圖片
Philips Lumea 有效地應用在（自然）暗金色、咖啡色和黑色的頭髮。和其他光護理一樣，Philips Lumea 對紅色，淺黃色或灰色的毛髮沒有效果。Philips Lumea 也不適合自然黝黑膚色的女士。
去除面部（上唇、臉頰和鬢角）和身體部位如腿部、腋下、比堅尼區、手臂和腹部，重拾自信。
較大的出光口適合大範圍的脫毛部位（如腿部）進行快速脫毛
精確附件配備有一個更加集中的濾光器，更安全和方便地的在上唇，下巴和鬢角使用。也可以用在身體其他敏感部位，如腋下、比堅尼區域和難以觸及的區域。
呵護您的肌膚。
Lumea 的獨特無線設計更容易觸及身體不同部位，方便實用。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。
主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。
Philips Lumea 有五種可調光能設定，以確柔和而有效。如正確使用，安全柔和的 Philips Lumea 的 IPL 彩光護理也可用於敏感皮膚及身體敏感部位。
Philips Lumea Prestige 隨附收藏袋，方便收納
電源
服務
技术规格
适用部位
附件
包含
功率
安全性和可调节设置
照射时间
照射模式