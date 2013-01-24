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Philips Avent

杯用訓練手柄

SCF142/00
Avent
1 獎項
Avent
  • 對於獨立吸吮 對於獨立吸吮 對於獨立吸吮
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    Philips Avent 杯用訓練手柄

    SCF142/00
    1 獎項

    對於獨立吸吮

    訓練手柄非常適合 Philips AVENT 奶瓶和杯，有助於在每個階段進行獨立吸吮。訓練手柄易於安裝和拆卸，因此使用杯子時，可帶手柄，亦可不帶手柄。有綠色和橙色可供選擇。

    建議零售價: HK$43.00

    Philips Avent 杯用訓練手柄

    對於獨立吸吮

    訓練手柄非常適合 Philips AVENT 奶瓶和杯，有助於在每個階段進行獨立吸吮。訓練手柄易於安裝和拆卸，因此使用杯子時，可帶手柄，亦可不帶手柄。有綠色和橙色可供選擇。

    對於獨立吸吮

    訓練手柄非常適合 Philips AVENT 奶瓶和杯，有助於在每個階段進行獨立吸吮。訓練手柄易於安裝和拆卸，因此使用杯子時，可帶手柄，亦可不帶手柄。有綠色和橙色可供選擇。

    建議零售價: HK$43.00

    Philips Avent 杯用訓練手柄

    對於獨立吸吮

    訓練手柄非常適合 Philips AVENT 奶瓶和杯，有助於在每個階段進行獨立吸吮。訓練手柄易於安裝和拆卸，因此使用杯子時，可帶手柄，亦可不帶手柄。有綠色和橙色可供選擇。

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      使用杯子時可帶手柄，亦可不帶手柄

      兼容 Philips Avent 奶瓶及杯子

      所有 Philips Avent 奶瓶及杯子均可配合使用，玻璃奶瓶、幼兒啜飲杯和 My First Big Kid 杯除外。您可配合寶寶的發展需要隨意配搭，製作出最合適的杯子。

      技術規格

      • 原產地

        英國
        階段
        4 個月以上

      • 包含物件

        訓練手柄
        2  件數

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