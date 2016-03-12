Natural 玻璃奶瓶防震耐熱，可儲存於雪櫃，餵哺時取出加熱，使用後可進行消毒清理。
寬奶嘴設計仿似乳房，方便自然銜住，令寶寶令餵哺過程更舒適滿足。
如肌膚般柔軟的奶嘴物料與乳房極為相似，令寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
螺旋式設計配合奶嘴內部的柔軟花瓣造型，令產品更為柔軟靈活；方便舌頭自然活動之餘，更可防止奶嘴變形。設計可令寶寶於餵哺過程更舒適滿足。
將空氣排出奶瓶，而非寶寶肚子內，防止因而引起哭鬧及不適。
奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。
全新 Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（經典奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。
Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（聚丙烯）。
寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。
採用優質硼矽玻璃確保最高純度及質量。
Philips Avent Natural 奶瓶設有 4 種大小及 7 款奶嘴，配合寶寶不同成長階段。奶嘴柔軟度、靈活性和設計各有不同，流速和奶瓶尺寸亦見增長，可緊貼寶寶成長及發育需求。
設計
物料
包含物件
方便易用
奶瓶餵哺
功能
成長階段
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。