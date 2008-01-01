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  • 方便清潔及護理寶寶的餵哺產品 方便清潔及護理寶寶的餵哺產品 方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

    Philips Avent 奶瓶和奶嘴刷

    SCF145/06

    方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

    Philips Avent 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。

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    建議零售價: HK$60.00

    Philips Avent 奶瓶和奶嘴刷

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    方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

    Avent 清潔刷子

    • 奶瓶配件
    奶瓶刷採用弧形刷頭設計，容易清潔

    奶瓶刷採用弧形刷頭設計，容易清潔

    特有弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達所有寬瓶頸奶瓶、奶嘴和餵哺產品的各個角落，以便徹底清潔乾淨。

    此款奶瓶及奶嘴不含 BPA*

    此款奶瓶及奶嘴不含 BPA*

    此款奶瓶及奶嘴由不含 BPA * 的物料製成

    獨特把手和前端設計

    弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達寬瓶頸奶瓶的各個角落。反向刷頭可用於清理奶嘴內部。

    高密度刷毛持久耐用，可徹底清潔

    高密度刷毛持久耐用，可徹底清潔所有奶瓶、奶嘴及其他餵哺設備

    奶瓶及奶嘴不留刮痕或損傷跡象

    高密度刷毛溫和柔順，不會使奶瓶及奶嘴留下刮痕或損傷跡象。

    適用於洗碗碟機

    奶瓶及奶嘴毛刷適用於洗碗碟機，清洗輕鬆簡單。

    掛刷方便收藏

    掛刷方便收藏及吹乾

    技術規格

    • 物料

      不含雙酚 A*

    • 包含物件

      奶瓶和奶嘴刷
      1  件數

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

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