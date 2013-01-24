方便清潔及護理寶寶的餵哺產品

Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處