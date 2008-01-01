方便清潔及護理寶寶的餵哺產品
Philips Avent 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處
建議零售價: HK$60.00
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方便清潔及護理寶寶的餵哺產品
Avent 清潔刷子
奶瓶刷採用弧形刷頭設計，容易清潔
特有弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達所有寬瓶頸奶瓶、奶嘴和餵哺產品的各個角落，以便徹底清潔乾淨。
此款奶瓶及奶嘴不含 BPA*
此款奶瓶及奶嘴由不含 BPA * 的物料製成
獨特把手和前端設計
弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達寬瓶頸奶瓶的各個角落。反向刷頭可用於清理奶嘴內部。
高密度刷毛持久耐用，可徹底清潔
高密度刷毛持久耐用，可徹底清潔所有奶瓶、奶嘴及其他餵哺設備
奶瓶及奶嘴不留刮痕或損傷跡象
高密度刷毛溫和柔順，不會使奶瓶及奶嘴留下刮痕或損傷跡象。
適用於洗碗碟機
奶瓶及奶嘴毛刷適用於洗碗碟機，清洗輕鬆簡單。
技術規格
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物料
- 不含雙酚 A*
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是
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包含物件
- 奶瓶和奶嘴刷
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1
件數
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成長階段
- 階段
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0 - 6 個月
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