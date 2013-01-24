每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
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方便清潔及護理寶寶的餵哺產品
Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
方便清潔及護理寶寶的餵哺產品
Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處
方便清潔及護理寶寶的餵哺產品
Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
方便清潔及護理寶寶的餵哺產品
Philips AVENT 奶瓶刷經過特別設計，備有弧形刷頭及鑄模手柄頂端，能有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。刷毛密度高，持久耐用，有助安全清潔而不留刮痕。 查看各種好處
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
SCF696/13
SCF690/13
SCF690/23
SCF673/13
SCF693/23
SCF671/13
SCF693/13
特有弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達所有寬瓶頸奶瓶、奶嘴和餵哺產品的各個角落，以便徹底清潔乾淨。
此款奶瓶及奶嘴由不含 BPA * 的物料製成
弧形刷頭和鑄模手柄頂端可到達寬瓶頸奶瓶的各個角落。反向刷頭可用於清理奶嘴內部。
高密度刷毛持久耐用，可徹底清潔所有奶瓶、奶嘴及其他餵哺設備
高密度刷毛溫和柔順，不會使奶瓶及奶嘴留下刮痕或損傷跡象。
奶瓶及奶嘴毛刷適用於洗碗碟機，清洗輕鬆簡單。
掛刷方便收藏及吹乾
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包含物件