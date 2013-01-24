僅需加入水、放置物品並選擇模式

除了其先進的功能，使用數碼消毒器非常直接簡單。祇需加入水，然後將奶瓶、吸乳器或配件放入消毒器並選擇消毒模式即可。模式 1 可執行一次循環消毒，這種模式非常適合於想要一次消毒所有物件的情況。模式 2 可執行 24 小時消毒，當您想要將所有物件通宵放在消毒器或每次餵哺時僅取出一個奶瓶時，這種模式非常方便。無論您的習慣怎樣，此款消毒器將會使您的日常消毒工作化繁為簡。