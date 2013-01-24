顯示屏和聲音警示會告訴您完成消毒的時間以及物件的消毒狀態將會保持多久。此外，當您加入的水太少或過多時，顯示屏會發出提示，這樣您就總可以確保準確和可靠地完成消毒。
蒸氣消毒器的優點是，它比在火爐上用鍋對奶瓶進行沸騰消毒的傳統方法更快（和更安全）。數碼消毒器消毒 6 個奶瓶、奶嘴和奶瓶蓋只需 6 分鐘時間。
除了其先進的功能，使用數碼消毒器非常直接簡單。祇需加入水，然後將奶瓶、吸乳器或配件放入消毒器並選擇消毒模式即可。模式 1 可執行一次循環消毒，這種模式非常適合於想要一次消毒所有物件的情況。模式 2 可執行 24 小時消毒，當您想要將所有物件通宵放在消毒器或每次餵哺時僅取出一個奶瓶時，這種模式非常方便。無論您的習慣怎樣，此款消毒器將會使您的日常消毒工作化繁為簡。
這種先進的消毒器可令物品 24 小時保持消毒狀態，確保您隨時都有消過毒的奶瓶可用。它會每隔 6 個小時自動重新消毒。使用方便的暫停按鈕，您還可以隨時新增或取走消毒物件，然後數碼消毒器將會自動重新消毒所有物品。
此款消毒器擁有智能設計，只需佔用廚房的很小空間，但仍可容納 6 個 Philips Avent 奶瓶或 2 個 Philips Avent 吸乳器。並且，可以將內部的 2 個籃子夾在一起變成一個洗碗機籃，這樣可更加輕鬆地預清洗諸如玩嘴和奶嘴的小物件。
消毒爲了保護嬰兒免受特別是奶水中有害細菌的侵害，直至其免疫系統産生出足够的抵抗力。Philips Avent 消毒器採用快速、簡便和高效的醫療蒸氣消毒方法，無任何化學物質的介入。
電源
重量與尺寸
包含物件
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