防絞痛活門，經證實可減少絞痛感*

我們的防絞痛活門經特別設計，可以阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。餵哺寶寶時，奶嘴上的活門使空氣進入奶瓶，避免產生任何真空，並將空氣排至奶瓶底部。活門可以將空氣保留在奶瓶內，阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。