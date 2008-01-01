我們的防絞痛活門經特別設計，可以阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。餵哺寶寶時，奶嘴上的活門使空氣進入奶瓶，避免產生任何真空，並將空氣排至奶瓶底部。活門可以將空氣保留在奶瓶內，阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。
Philips Avent 防絞痛奶瓶可減少寶寶哭鬧。相比其他牌子的防絞痛奶瓶，以 Philips Avent 防絞痛奶瓶餵哺的寶寶在晚上哭鬧的情況減少 60%。*
奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。
奶嘴設計不易塌陷，與寶寶的嘴巴貼合，確保餵哺過程順暢不中斷。
Philips Avent 防絞痛奶瓶提供不同流量的奶嘴，以配合寶寶的成長需要。請記住，由於寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件裝出售：新生兒、慢、中、快和可變流量，以及固體餵哺。
Philips Avent 防絞痛奶嘴不含 BPA 材料（矽膠）。
可與我們的吸乳器、奶瓶和杯子配合使用，在你需要時提供適合的產品！
奶嘴
物料
包含物件
功能
成長階段
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