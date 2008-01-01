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  • 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適*

    Philips Avent 防腹絞痛奶嘴

    SCF631/27

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    我們的防絞痛奶嘴專為無間斷餵哺而設計。空氣會排進奶瓶，而非寶寶的胃部。螺紋質感可防止奶嘴變形，並減少餵哺中斷和寶寶不適。

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    Philips Avent 防腹絞痛奶嘴

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    防絞痛活門，經證實可減少絞痛感*

    防絞痛活門，經證實可減少絞痛感*

    我們的防絞痛活門經特別設計，可以阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。餵哺寶寶時，奶嘴上的活門使空氣進入奶瓶，避免產生任何真空，並將空氣排至奶瓶底部。活門可以將空氣保留在奶瓶內，阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。

    減少晚上哭鬧 60%*

    減少晚上哭鬧 60%*

    Philips Avent 防絞痛奶瓶可減少寶寶哭鬧。相比其他牌子的防絞痛奶瓶，以 Philips Avent 防絞痛奶瓶餵哺的寶寶在晚上哭鬧的情況減少 60%。*

    螺紋質感的奶嘴不易變形，讓餵哺不受干擾

    螺紋質感的奶嘴不易變形，讓餵哺不受干擾

    奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。

    奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合

    奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合

    奶嘴設計不易塌陷，與寶寶的嘴巴貼合，確保餵哺過程順暢不中斷。

    提供不同流量速度

    提供不同流量速度

    Philips Avent 防絞痛奶瓶提供不同流量的奶嘴，以配合寶寶的成長需要。請記住，由於寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件裝出售：新生兒、慢、中、快和可變流量，以及固體餵哺。

    本奶嘴不含 BPA

    本奶嘴不含 BPA

    Philips Avent 防絞痛奶嘴不含 BPA 材料（矽膠）。

    可由母乳餵哺變換為奶杯

    可由母乳餵哺變換為奶杯

    可與我們的吸乳器、奶瓶和杯子配合使用，在你需要時提供適合的產品！

    技術規格

    • 奶嘴

      流速
      新生兒流量

    • 物料

      奶嘴
      • 矽膠
      • 不含 BPA

    • 包含物件

      奶嘴
      2 件

    • 功能

      方便易用
      • 易於清潔和組裝
      • 防漏設計
      奶嘴
      輕鬆貼合嘴巴，螺紋質感防止奶嘴變形，經證實的防絞痛系統
      防絞痛活門
      為減少吸入空氣而設

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

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