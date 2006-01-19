睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**
餵哺寶寶時，Avent 奶嘴上特別的邊緣設計，使空氣進入奶瓶，而非寶寶肚子內。就像母乳餵哺一樣，寶寶可控制奶量。
有五種流量速度供選擇。
此餵哺奶瓶僅有三件配件，易於清洗，並有一件護蓋，以便衛生地儲存和運送。在一項有關奶瓶設計的隨機臨床試用調查中顯示，Philips Avent 奶瓶與另一品牌奶瓶在 12 個月間進行測試，在易於清洗 (p=0.04) 和易於組裝 (p=0.02) 這兩方面，媽媽們對 Philips Avent 奶瓶的滿意度顯著較高。
此奶瓶採用蜜糖色 PES 材料制成，不含 BPA，持久耐用
設計
原產地
物料
包含物件
奶瓶餵哺
功能
成長階段
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。