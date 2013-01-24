主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Philips Avent

Classic PES 嬰兒奶瓶

SCF666/17
Avent
1 獎項
Avent
  • 自然餵哺，安然入睡 自然餵哺，安然入睡 自然餵哺，安然入睡
    -{discount-value}

    Philips Avent Classic PES 嬰兒奶瓶

    SCF666/17
    1 獎項

    自然餵哺，安然入睡

    煩躁不安及難以靜止的哭鬧是在寶寶中最常見的哭鬧行為。Philips Avent 進階 Classic 餵哺奶瓶大大減少了腹絞痛***和寶寶的哭鬧，特別是夜晚。** 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$115.00
    尋找相似產品

    Philips Avent Classic PES 嬰兒奶瓶

    自然餵哺，安然入睡

    煩躁不安及難以靜止的哭鬧是在寶寶中最常見的哭鬧行為。Philips Avent 進階 Classic 餵哺奶瓶大大減少了腹絞痛***和寶寶的哭鬧，特別是夜晚。** 查看各種好處

    自然餵哺，安然入睡

    煩躁不安及難以靜止的哭鬧是在寶寶中最常見的哭鬧行為。Philips Avent 進階 Classic 餵哺奶瓶大大減少了腹絞痛***和寶寶的哭鬧，特別是夜晚。** 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$115.00
    尋找相似產品

    Philips Avent Classic PES 嬰兒奶瓶

    自然餵哺，安然入睡

    煩躁不安及難以靜止的哭鬧是在寶寶中最常見的哭鬧行為。Philips Avent 進階 Classic 餵哺奶瓶大大減少了腹絞痛***和寶寶的哭鬧，特別是夜晚。** 查看各種好處

    類似產品

    See all classic-plus-baby-bottles

      自然餵哺，安然入睡

      幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚**

      • 1 個奶瓶
      • 11 安士/330 毫升
      • 可變流量奶嘴
      • 3 個月以上
      經臨床證實可以大大減少哭鬧

      經臨床證實可以大大減少哭鬧

      睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**

      使空氣進入奶瓶，而不是寶寶肚子內

      使空氣進入奶瓶，而不是寶寶肚子內

      餵哺寶寶時，Avent 奶嘴上特別的邊緣設計，使空氣進入奶瓶，而非寶寶肚子內。就像母乳餵哺一樣，寶寶可控制奶量。

      有五種流量速度供選擇

      有五種流量速度供選擇

      有五種流量速度供選擇。

      此奶瓶採用 PES 材料製造，不含 BPA

      此奶瓶採用 PES 材料製造，不含 BPA

      僅有三件配件，易於清洗

      此餵哺奶瓶僅有三件配件，易於清洗，並有一件護蓋，以便衛生地儲存和運送。在一項有關奶瓶設計的隨機臨床試用調查中顯示，Philips Avent 奶瓶與另一品牌奶瓶在 12 個月間進行測試，在易於清洗 (p=0.04) 和易於組裝 (p=0.02) 這兩方面，媽媽們對 Philips Avent 奶瓶的滿意度顯著較高。

      蜜糖色 PES 材料（不含 BPA），持久耐用

      此奶瓶採用蜜糖色 PES 材料制成，不含 BPA，持久耐用

      技術規格

      • 奶瓶餵哺

        物料
        • 非常耐用
        • 不含 BPA
        英國
        階段
        0 - 6 個月

      • 設計

        奶瓶設計
        • 容易清洗
        • 簡易組裝
        • 便於手握
        • 寬瓶頸
        不含雙酚 A*

      • 包含物件

        進階 Classic 奶瓶
        1  件數
        Classic 可變流量奶嘴
        1  件數

      • 奶瓶餵哺

        容量
        330  安士

      • 功能

        防絞痛活門
        一個活門

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            獎項

            • *一項臨床研究表明，2 週大的寶寶比用其它奶瓶餵哺產生較少哭鬧。（英國兒童健康研究所研究結果，倫敦，2008。）
            • **臨床研究證明，對 2 週大的嬰兒使用 Avent 奶瓶餵哺比用其它優質奶瓶餵哺減少絞痛，尤其是在夜間。

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記