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  • 自然餵哺，安然入睡 自然餵哺，安然入睡 自然餵哺，安然入睡

    Philips Avent Classic PES 嬰兒奶瓶

    SCF666/17

    自然餵哺，安然入睡

    煩躁不安及難以靜止的哭鬧是在寶寶中最常見的哭鬧行為。Philips Avent 進階 Classic 餵哺奶瓶大大減少了腹絞痛***和寶寶的哭鬧，特別是夜晚。**

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$115.00

    Philips Avent Classic PES 嬰兒奶瓶

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    自然餵哺，安然入睡

    幫助寶寶安然入睡，特別是夜晚**

    • 1 個奶瓶
    • 11 安士/330 毫升
    • 可變流量奶嘴
    • 3 個月以上
    經臨床證實可以大大減少哭鬧

    經臨床證實可以大大減少哭鬧

    睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**

    使空氣進入奶瓶，而不是寶寶肚子內

    使空氣進入奶瓶，而不是寶寶肚子內

    餵哺寶寶時，Avent 奶嘴上特別的邊緣設計，使空氣進入奶瓶，而非寶寶肚子內。就像母乳餵哺一樣，寶寶可控制奶量。

    有五種流量速度供選擇

    有五種流量速度供選擇

    有五種流量速度供選擇。

    此奶瓶採用 PES 材料製造，不含 BPA

    此奶瓶採用 PES 材料製造，不含 BPA

    僅有三件配件，易於清洗

    此餵哺奶瓶僅有三件配件，易於清洗，並有一件護蓋，以便衛生地儲存和運送。在一項有關奶瓶設計的隨機臨床試用調查中顯示，Philips Avent 奶瓶與另一品牌奶瓶在 12 個月間進行測試，在易於清洗 (p=0.04) 和易於組裝 (p=0.02) 這兩方面，媽媽們對 Philips Avent 奶瓶的滿意度顯著較高。

    蜜糖色 PES 材料（不含 BPA），持久耐用

    此奶瓶採用蜜糖色 PES 材料制成，不含 BPA，持久耐用

    技術規格

    • 設計

      奶瓶設計
      • 容易清洗
      • 簡易組裝
      • 便於手握
      • 寬瓶頸

    • 原產地

      英國

    • 物料

      不含雙酚 A*

    • 包含物件

      進階 Classic 奶瓶
      1  件數
      Classic 可變流量奶嘴
      1  件數

    • 奶瓶餵哺

      容量
      330  安士
      物料
      • 非常耐用
      • 不含 BPA

    • 功能

      防絞痛活門
      一個活門

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

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    • *一項臨床研究表明，2 週大的寶寶比用其它奶瓶餵哺產生較少哭鬧。（英國兒童健康研究所研究結果，倫敦，2008。）
    • **臨床研究證明，對 2 週大的嬰兒使用 Avent 奶瓶餵哺比用其它優質奶瓶餵哺減少絞痛，尤其是在夜間。

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