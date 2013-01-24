超快速、方便
Philips AVENT 微波蒸氣消毒器 SCF271/20 設計輕便、精巧，是家中和外出使用的理想之選。如果沒有打開蓋子，則物品可保持消毒 24 小時。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips AVENT 微波蒸氣消毒器 SCF271/20 設計輕便、精巧，是家中和外出使用的理想之選。如果沒有打開蓋子，則物品可保持消毒 24 小時。
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Philips AVENT 微波蒸氣消毒器 SCF271/20 設計輕便、精巧，是家中和外出使用的理想之選。如果沒有打開蓋子，則物品可保持消毒 24 小時。
Philips Avent 微波消毒器非常適合於市場上的大多數微波爐。它體積小，便於外出旅行使用，當您進行短期隔夜旅行或出國度長假時，可以確保您隨時都有已消毒的奶瓶可用。同時，也可作為祖父母家的備用消毒器。尺寸：166（高）、280（寬）、280（長）毫米。
為更加確保安全，微波消毒器在側面配有安全夾。當您從微波中拿出消毒器時，用安全夾夾緊蓋可避免熱水漏出。此外，側手柄保持不燙手，有助於安全操作消毒器。
如果未打開消毒器，物品可保持消毒狀態長達 24 小時。
雖然外形小巧，但它是唯一一款可容納 6 個 Philips Avent 奶瓶的微波消毒器。大多數微波消毒器將只可容納 4 個奶瓶，而 Philips Avent 微波消毒器可讓您一次就消毒全天所用的奶瓶。它亦可用於消毒吸乳器。
只需要加水，放置物品並置於微波中至少 2 分鐘。微波時間取決於微波爐的功率：1100-1850 瓦加熱 2 分鐘，850-1000 瓦加熱 4 分鐘，500-850 瓦加熱 6 分鐘。
消毒爲了保護嬰兒免受特別是奶水中有害細菌的侵害，直至其免疫系統産生出足够的抵抗力。Philips Avent 消毒器採用快速、簡便和高效的醫療蒸氣消毒方法，無任何化學物質的介入。
技術規格
重量與尺寸
原產地
包含物件
成長階段