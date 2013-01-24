方便旅行。適用於大多數微波爐。

Philips Avent 微波消毒器非常適合於市場上的大多數微波爐。它體積小，便於外出旅行使用，當您進行短期隔夜旅行或出國度長假時，可以確保您隨時都有已消毒的奶瓶可用。同時，也可作為祖父母家的備用消毒器。尺寸：166（高）、280（寬）、280（長）毫米。