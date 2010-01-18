搜尋字眼

ZH
EN
  • 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適*

    Philips Avent Classic 嬰兒奶瓶

    SCF683/37

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    我們的傳統奶瓶獲得各位母親 30 年來信賴，一直是眾多母親的首選。專為舒適及簡易的餵哺體驗而設，經臨床證實可減少絞痛及不適。*

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$220.00

    Philips Avent Classic 嬰兒奶瓶

    類似產品

    See all Classics+ 嬰兒奶嘴

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    30 年的可靠經驗

    • 3 個嬰兒奶瓶
    • 9 安士 / 260 毫升
    • 慢速流量奶嘴
    • 1 個月以上
    經臨床證實可以大大減少哭鬧

    經臨床證實可以大大減少哭鬧

    睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**

    符合人體工學設計外形，舒適效果最好

    符合人體工學設計外形，舒適效果最好

    奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。

    經臨床實證的防絞痛系統

    經臨床實證的防絞痛系統

    餵哺寶寶時，奶嘴的獨特活門彎曲，使空氣進入奶瓶，不會進入寶寶體內。*

    不含雙酚 A*

    不含雙酚 A*

    Philips Avent Classic+ 奶瓶不含 BPA* 材料（聚丙烯）。

    簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

    簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

    寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

    不同流量奶嘴可供選擇

    不同流量奶嘴可供選擇

    Philips Avent Classic 奶瓶提供不同流量，滿足寶寶的成長需要。請記住，寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件套裝出售。

    時刻使用接駁環

    時刻使用接駁環

    記住時刻配合接駁環（隨每個 Philips Avent Classic 奶瓶提供）使用 Philips Avent Classic 奶瓶。

    獨特的奶嘴活門設計，可輕鬆銜住

    奶嘴的獨特活門，配合寶寶的餵哺節奏。奶水會以寶寶吸吮的節奏流動，大大減少過量吸吮和溢出、打嗝和胃氣。

    兼容 Philips Avent 系列

    Philips Avent Classic 奶瓶兼容 Philips Avent（Natural 奶瓶除外）。建議僅配合 Classic 餵哺奶嘴使用 Classic 奶瓶。

    技術規格

    • 設計

      奶瓶設計
      • 人體工學外形
      • 寬瓶頸

    • 物料

      奶瓶餵哺
      • 不含雙酚 A*
      • 聚丙烯
      奶嘴
      • 不含雙酚 A*
      • 柔軟矽膠

    • 包含物件

      嬰兒奶瓶
      3  件數

    • 兼容性

      兼容
      吸乳器、VIA 杯及 Classic 奶嘴

    • 方便易用

      奶瓶使用
      • 容易清洗
      • 便於手握
      方便易用
      • 可放入洗碗機及微波爐
      • 5 個配件

    • 奶瓶餵哺

      物料
      不含雙酚 A*

    • 功能

      銜住
      • 更容易銜住
      • 提高對奶嘴的接受度
      奶嘴
      • 兩件式防絞痛系統
      • 可彈性調整餵哺節奏

    • 成長階段

      階段
      0-12 個月

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。
    Clippin

    尋找備用零件或配件

    前往零件及配件

    配件

    * 建議零售價

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例
    • **臨床研究證明，對 2 週大的嬰兒使用 Avent 奶瓶餵哺比用其它優質奶瓶餵哺減少絞痛，尤其是在夜間。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。