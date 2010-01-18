睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，相比減少了 28 分鐘，p=0.05）。特別是在晚上。**
奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。
餵哺寶寶時，奶嘴的獨特活門彎曲，使空氣進入奶瓶，不會進入寶寶體內。*
Philips Avent Classic+ 奶瓶不含 BPA* 材料（聚丙烯）。
寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。
Philips Avent Classic 奶瓶提供不同流量，滿足寶寶的成長需要。請記住，寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件套裝出售。
記住時刻配合接駁環（隨每個 Philips Avent Classic 奶瓶提供）使用 Philips Avent Classic 奶瓶。
奶嘴的獨特活門，配合寶寶的餵哺節奏。奶水會以寶寶吸吮的節奏流動，大大減少過量吸吮和溢出、打嗝和胃氣。
Philips Avent Classic 奶瓶兼容 Philips Avent（Natural 奶瓶除外）。建議僅配合 Classic 餵哺奶嘴使用 Classic 奶瓶。
設計
物料
包含物件
兼容性
方便易用
奶瓶餵哺
功能
成長階段
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