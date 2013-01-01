仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
奶嘴內的花瓣式設計加添柔軟度及靈活度，更可防止奶嘴變形，讓寶寶在餵哺的過程中更舒適、更滿足。
創新的雙活門設計，使空氣進入奶瓶而非寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。
奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。
寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。
Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（聚丙烯）。
自 1984 年以來，Philips AVENT 一直從事受自然啟發的產品設計及生產工作，並透過廣泛的研究及臨床實驗而不斷發展。
Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（Classic 奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。
Philips Avent Natural 奶瓶有 4 種尺寸可供選擇：2 安士 / 60 毫升、4 安士 / 125 毫升、9 安士 / 260 毫升和 11 安士 / 330 毫升。所有奶瓶以單件及多件套裝出售。
設計
原產地
物料
包含物件
方便易用
奶瓶餵哺
功能
成長階段
多款瓶身設計
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