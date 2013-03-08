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    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    SCF696/17

    輕鬆結合母乳餵哺

    全新奶瓶為您和寶寶將奶瓶餵哺的方式變得更輕鬆自然。奶嘴採用嶄新花瓣式設計，方便自然銜住，與乳房相似，令寶寶容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$115.00

    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

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    輕鬆結合母乳餵哺

    自然銜住

    • 1 個奶瓶
    • 11 安士/330 毫升
    • 中速流量奶嘴
    • 3 個月以上
    仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

    仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

    仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

    獨特花瓣式設計營造出柔軟靈活的奶嘴，不易變形

    獨特花瓣式設計營造出柔軟靈活的奶嘴，不易變形

    奶嘴內的花瓣式設計加添柔軟度及靈活度，更可防止奶嘴變形，讓寶寶在餵哺的過程中更舒適、更滿足。

    進階防絞痛系統採用嶄新的雙活門設計

    進階防絞痛系統採用嶄新的雙活門設計

    創新的雙活門設計，使空氣進入奶瓶而非寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。

    此奶瓶不含 BPA*

    此奶瓶不含 BPA*

    Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（聚丙烯）。

    符合人體工學設計外形，舒適效果最好

    符合人體工學設計外形，舒適效果最好

    奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。

    簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

    簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

    寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

    設有多種尺寸選擇

    Philips Avent Natural 奶瓶有 4 種尺寸可供選擇：2 安士 / 60 毫升、4 安士 / 125 毫升、9 安士 / 260 毫升和 11 安士 / 330 毫升。所有奶瓶以單件及多件套裝出售。

    兼容 Philips Avent 系列

    Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（Classic 奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。

    自 1984 年一直受媽媽信賴

    自 1984 年以來，Philips AVENT 一直從事受自然啟發的產品設計及生產工作，並透過廣泛的研究及臨床實驗而不斷發展。

    技術規格

    • 設計

      奶瓶設計
      • 人體工學外形
      • 寬瓶頸

    • 原產地

      英國

    • 物料

      奶瓶餵哺
      • 聚丙烯
      • 不含雙酚 A*
      奶嘴
      • 矽膠
      • 不含雙酚 A*

    • 包含物件

      嬰兒奶瓶
      1  件數

    • 方便易用

      方便易用
      • 簡易組裝
      • 容易清洗
      • 便於手握
      • 可放入洗碗機及微波爐

    • 奶瓶餵哺

      物料
      不含雙酚 A*
      容量
      11 安士/330 毫升

    • 功能

      銜住
      容易結合母乳餵哺和奶瓶
      奶嘴
      • 獨特舒適的花瓣式設計
      • 進階防絞痛系統
      • 超柔軟靈活奶嘴
      • 自然銜住

    • 成長階段

      階段
      0-12 個月

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