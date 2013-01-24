移動使用時保持衛生
使用 Philips AVENT 幼兒杯系列，可輕鬆進行吸吮訓練。頂部翻蓋可在任何時候保持軟嘴清潔，即使在移動使用時。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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使用 Philips AVENT 幼兒杯系列，可輕鬆進行吸吮訓練。頂部翻蓋可在任何時候保持軟嘴清潔，即使在移動使用時。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。 查看各種好處
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使用 Philips AVENT 幼兒杯系列，可輕鬆進行吸吮訓練。頂部翻蓋可在任何時候保持軟嘴清潔，即使在移動使用時。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。 查看各種好處
專利型瓣膜控制流量，防止濺漏，即使在顛倒或側翻的情況下也不會溢漏。
杯上的測量刻度便於輕鬆準備寶寶的飲品
耐咬軟嘴便於寶寶自如地從杯子中吸乳，最適宜長牙的寶寶
把手特意採用曲線設計，便於小手舒適拿握。把手的安裝及拆卸都非常簡單，因此使用杯子時可帶手柄，亦可不帶手柄
頂部翻蓋能讓您在家裡或外出時始終放心地讓保持軟嘴乾淨。
杯子、軟嘴以及手柄可以與整個 Philips Avent 系列一起使用，可以直接連接到吸乳器或在喂哺時使用奶嘴而非軟嘴。柔軟型軟嘴和手柄還可以安裝於餵哺奶瓶上，以便輕鬆從奶瓶變換到杯子。
SCF147/82
SCF146/02
SCF142/00