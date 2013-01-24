移動使用時保持衛生
此 Philips AVENT 更快流量杯適合活躍好動的幼兒。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。並且，還配有頂部翻蓋和可挂在腰帶或嬰兒車上的側扣環。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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此 Philips AVENT 更快流量杯適合活躍好動的幼兒。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。並且，還配有頂部翻蓋和可挂在腰帶或嬰兒車上的側扣環。 查看各種好處
專利型瓣膜控制流量，防止濺漏，即使在顛倒或側翻的情況下也不會溢漏。
軟嘴經設計非常耐咬，流量更快，杯子容量更大，適合好動幼兒
頂部翻蓋能讓您在家裡或外出時始終放心地讓保持軟嘴乾淨。
適合所有 Philips AVENT 杯和奶瓶。杯子完全可以與其他系列互換，安裝到吸乳器上或使用螺紋環和奶嘴來替代軟嘴
SCF147/82
SCF146/02
SCF142/00