移動使用時保持衛生

此 Philips AVENT 更快流量杯適合活躍好動的幼兒。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。並且，還配有頂部翻蓋和可挂在腰帶或嬰兒車上的側扣環。 查看各種好處