主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Philips Avent

非裝飾杯

SCF604/11
Avent
1 獎項
Avent
  • 移動使用時保持衛生 移動使用時保持衛生 移動使用時保持衛生
    -{discount-value}

    Philips Avent 非裝飾杯

    SCF604/11
    1 獎項

    移動使用時保持衛生

    此 Philips AVENT 更快流量杯適合活躍好動的幼兒。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。並且，還配有頂部翻蓋和可挂在腰帶或嬰兒車上的側扣環。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$73.00
    尋找相似產品

    Philips Avent 非裝飾杯

    移動使用時保持衛生

    此 Philips AVENT 更快流量杯適合活躍好動的幼兒。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。並且，還配有頂部翻蓋和可挂在腰帶或嬰兒車上的側扣環。 查看各種好處

    移動使用時保持衛生

    此 Philips AVENT 更快流量杯適合活躍好動的幼兒。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。並且，還配有頂部翻蓋和可挂在腰帶或嬰兒車上的側扣環。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$73.00
    尋找相似產品

    Philips Avent 非裝飾杯

    移動使用時保持衛生

    此 Philips AVENT 更快流量杯適合活躍好動的幼兒。無論是搖動或拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。並且，還配有頂部翻蓋和可挂在腰帶或嬰兒車上的側扣環。 查看各種好處

    類似產品

    See all spout-cups

      移動使用時保持衛生

      防止濺漏、加快流量

      • 340ml
      • 18m+ 運動型
      配有專利型瓣膜的防濺漏式軟嘴

      配有專利型瓣膜的防濺漏式軟嘴

      專利型瓣膜控制流量，防止濺漏，即使在顛倒或側翻的情況下也不會溢漏。

      更快流量，耐咬軟嘴

      更快流量，耐咬軟嘴

      軟嘴經設計非常耐咬，流量更快，杯子容量更大，適合好動幼兒

      頂部翻蓋保持軟嘴乾淨

      頂部翻蓋保持軟嘴乾淨

      頂部翻蓋能讓您在家裡或外出時始終放心地讓保持軟嘴乾淨。

      所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

      所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

      整個杯子可以進行消毒，有利於衛生

      整個杯子可以進行消毒，有利於衛生

      杯子配件少，便於清洗和組裝

      杯子配件少，便於清洗和組裝

      快流量軟嘴和皮帶扣適合所有 Philips AVENT 杯

      適合所有 Philips AVENT 杯和奶瓶。杯子完全可以與其他系列互換，安裝到吸乳器上或使用螺紋環和奶嘴來替代軟嘴

      技術規格

      • 原產地

        英國
        階段
        18 個月以上
        快流量飲嘴
        1  件數

      • 包含物件

        非裝飾杯 340 毫升/12 盎司
        1  件數
        頂部翻蓋
        1  件數
        護帶/ 襯裡扣環
        1  件數

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            獎項

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記