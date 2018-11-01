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Shaver series 7000
剃鬚刀頭

SH70/61
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SH70/61 Shaver series 7000 剃鬚刀頭
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了解如何正確清潔您的 Philips S5000 或 S7000 電鬚刨，以保持其衛生及最佳效能。此逐步教學影片展示如何安全地沖洗、清潔及保養您的電鬚刨，以獲得持久效能。
如何清潔 Philips S5000–S7000 電鬚刨 | 簡易逐步指南
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