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  • 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣

    Shaver series 7000 剃鬚刀頭

    SH70/61

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 7000 系列電鬚刨兼容使用。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$420.00

    Shaver series 7000 剃鬚刀頭

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    • 溫和精確切剃刀片
    • 適合 S7000 (S7xxx)
    • Star Wars 星球大戰系列電鬚刨 SW77xx
    為 7000 系列電鬚刨而設的替換刀頭

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    刀片能保護皮膚，即使是 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。

    刀片能保護皮膚，即使是 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。

    我們的升級版切割系統具備保護皮膚技術，專為剃除毛髮、呵護皮膚而設。V 形刀片在剃鬚時會避開皮膚，帶來順滑的體驗，即使 3 日鬚亦能游刃有餘。

    只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

    只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

    最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

    更換剃鬚刀頭更方便

    更換剃鬚刀頭更方便

    1. 按下「釋放」按鈕打開電鬚刨；2. 逆時針轉動鎖頭以脫開扣件；3. 取出舊刀頭並小心地安插新刀頭；4. 更換扣件並小心地順時針轉動以鎖緊；5.正確扣上刀片後會聽到「咔」聲。

    更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

    更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

    完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      各包裝中的剃鬚刀頭
      3
      適用產品類型
      Shaver Series 7000 (S7xxx)

    • 清潔

      用法
      使用清潔噴霧劑 HQ110
    Badge-D2C

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