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  • 更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護 更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護 更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    S7885/53

    更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護

    Philips 7000 系列專為每日剃鬚人士設計，提供貼面舒適的剃鬚體驗，同時加強皮膚保護。配備先進的 SkinIQ 技術，即使 3 日鬚也能引導您的剃鬚動作，提升剃鬚效率，而且較少的來回剃動次數。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$2,198.00

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

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    更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護

    採用 SkinIQ 技術

    • Nano SkinGlide 塗層
    • SteelPrecision 刀片
    • Motion Control 感應器
    • 360-D 靈活刀頭
    • 7 年摩打及電池壽命
    有助減少摩擦，令皮膚更舒適順滑

    有助減少摩擦，令皮膚更舒適順滑

    在剃鬚刀頭與皮膚之間的保護效能塗層，有助電鬚刨順暢滑動。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，令滑動效能提升高達 30%***，有效減少刺激，讓每日剃鬚更舒適。

    每一下均能貼面且徹底剃鬚

    每一下均能貼面且徹底剃鬚

    每分鐘修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片每一下可以剃除更多鬍鬚，帶來貼面且徹底的剃鬚體驗。45 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造，確保每次都能享受可靠的剃鬚效能。

    指引您掌握更佳技巧，無需來回剃動

    指引您掌握更佳技巧，無需來回剃動

    動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並指引您掌握更有效的動作。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧***，讓您的日常剃鬚習慣舒適且一致。

    度身訂造的剃鬚指導，助您獲得更佳剃鬚體驗

    度身訂造的剃鬚指導，助您獲得更佳剃鬚體驗

    將您的電鬚刨與 Philips GroomTribe 應用程式配對，享受引導式的剃鬚體驗。您可以追蹤剃鬚習慣，獲取個人專屬見解，並隨時間提升剃鬚技巧，讓剃鬚更貼面、舒適及呵護皮膚。

    根據鬍鬚濃密程度自動調節，令剃鬚更輕鬆

    根據鬍鬚濃密程度自動調節，令剃鬚更輕鬆

    這款智能感應器每秒能讀取毛髮密度 250 次，並根據剃鬚時的情況自動調節電力，有助電鬚刨有效剃淨鬍鬚較厚或較密的部位，讓您享受順滑、輕鬆且舒適的剃鬚體驗。

    貼合面部輪廓，提升緊貼皮膚的效果

    貼合面部輪廓，提升緊貼皮膚的效果

    完全靈活刀頭可 360 度旋轉，緊貼面部及頭部輪廓。即使是頸部和下巴邊位等難以剃淨的部位，也能帶來徹底而舒適的剃鬚體驗。

    將鬍鬚移至有效修剪位置

    將鬍鬚移至有效修剪位置

    剃鬚刀頭表面經過精心設計，配備鬍鬚導向槽，可以將鬍鬚移至有效的修剪位置，帶來更加精確的剃鬚體驗，確保在面部不同部位都能達到乾淨均勻的剃鬚效果。

    1 分鐘完成深層清潔，帶來乾淨衛生的效能體驗

    1 分鐘完成深層清潔，帶來乾淨衛生的效能體驗

    Quick Clean Pod 只需 1 分鐘即可清潔及潤滑電鬚刨，有助長時間保持衛生及最佳效能。其清潔效果比用清水清洗高出 10 倍**，而且設計小巧無需電線，方便收納及隨時隨地使用。

    可乾剃、濕剃，甚至於淋浴時使用

    可乾剃、濕剃，甚至於淋浴時使用

    選擇最適合您的剃鬚習慣。享受舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽的濕剃。防水設計亦便於淋浴時剃鬚，倍感方便。

    把手內置精確修剪功能

    把手內置精確修剪功能

    配合內置彈出式精確修毛器，令造型更完美。這款修毛器非常適合保持鬍鬚造型、修剪鬢角，以及快速修飾細節，無需使用其他工具。

    方便充電，減少浪費變壓器

    方便充電，減少浪費變壓器

    USB-A 充電為電鬚刨提供實用的供電方式，同時有助減少浪費不必要的變壓器。如需電源變壓器，可透過 Philips 支援獲得合適的供電裝置。

    1 小時完全充電，5 分鐘快速充電

    1 小時完全充電，5 分鐘快速充電

    電鬚刨配備強大的鋰離子電池，完全充電僅需 1 小時。如果時間不夠，只需快速充電 5 分鐘即可獲得一次全面剃鬚所需的電量。

    融合可持續發展的製造理念

    融合可持續發展的製造理念

    此電鬚刨隨附環保護照。我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝亦採用可回收物料，協助您作出更具環保意識的選擇。

    每次充電後，剃鬚時間長達 60 分鐘

    每次充電後，剃鬚時間長達 60 分鐘

    充滿電後，可享受長達 60 分鐘無線剃鬚時間，無論在家中還是外遊，都能為日常護理提供穩定可靠的使用時間。

    持久耐用，長達 5 年保養****

    持久耐用，長達 5 年保養****

    Philips 電鬚刨經過精心設計，確保持久耐用及卓越效能。請登記您的產品，即可享有最長達 5 年之延長保養服務，讓您多年來都能安心剃鬚。

    容易打開，方便快速沖洗和清潔

    只需數秒即可清潔電鬚刨。輕觸按鈕，剃鬚刀頭便會彈蓋，讓您可以輕鬆沖洗，為下一次剃鬚準備就緒。

    技術規格

    • 配件

      充電座
      附件
      鼻毛修剪器
      Quick Clean Pod
      • 內附 1 個清潔濾盒
      整合式彈出式修髮器
      旅行及收納
      旅行收納盒
      隨附 USB-A 線
      不隨附電源變壓器

    • 軟件

      應用程式
      • GroomTribe
      • 可通過藍牙連接
      智能手機兼容性
      iPhone 及 Android™ 裝置

    • 電源

      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      電池類型
      鋰離子
      操作時間
      60 分鐘
      電壓
      5 V
      自動電壓
      5 V
      備用電量
      0.04  瓦
      最大功率
      5  瓦

    • 設計

      手柄
      橡膠手柄
      顏色
      海藍
      剃鬚刀頭
      稜角設計

    • 服務

      兩年保養
      SH71 替換刀頭
      每兩年用 SH71 更換

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      SteelPrecision 刀片
      浮動修剪
      360-D 靈活刀頭
      SkinIQ 技術
      • Nano SkinGlide 塗層
      • Motion Control 感應器
      • 鬍鬚密度智能感應

    • 方便易用

      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      顯示
      • LED 顯示屏
      • 電量指示燈
      • Motion Control 指示燈
      • 旅行鎖
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      充電
      USB-A 充電

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    • 與其他無塗層材料相比
    • *與 Philips Series 3000 進行比較測試。
    • **根據 2019 年的 Philips Series S7000 及 GroomTribe 應用程式用戶
    • ***比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度

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