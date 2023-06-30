在剃鬚刀頭與皮膚之間的保護效能塗層，有助電鬚刨順暢滑動。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，令滑動效能提升高達 30%***，有效減少刺激，讓每日剃鬚更舒適。
每分鐘修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片每一下可以剃除更多鬍鬚，帶來貼面且徹底的剃鬚體驗。45 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造，確保每次都能享受可靠的剃鬚效能。
動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並指引您掌握更有效的動作。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧***，讓您的日常剃鬚習慣舒適且一致。
將您的電鬚刨與 Philips GroomTribe 應用程式配對，享受引導式的剃鬚體驗。您可以追蹤剃鬚習慣，獲取個人專屬見解，並隨時間提升剃鬚技巧，讓剃鬚更貼面、舒適及呵護皮膚。
這款智能感應器每秒能讀取毛髮密度 250 次，並根據剃鬚時的情況自動調節電力，有助電鬚刨有效剃淨鬍鬚較厚或較密的部位，讓您享受順滑、輕鬆且舒適的剃鬚體驗。
完全靈活刀頭可 360 度旋轉，緊貼面部及頭部輪廓。即使是頸部和下巴邊位等難以剃淨的部位，也能帶來徹底而舒適的剃鬚體驗。
剃鬚刀頭表面經過精心設計，配備鬍鬚導向槽，可以將鬍鬚移至有效的修剪位置，帶來更加精確的剃鬚體驗，確保在面部不同部位都能達到乾淨均勻的剃鬚效果。
Quick Clean Pod 只需 1 分鐘即可清潔及潤滑電鬚刨，有助長時間保持衛生及最佳效能。其清潔效果比用清水清洗高出 10 倍**，而且設計小巧無需電線，方便收納及隨時隨地使用。
選擇最適合您的剃鬚習慣。享受舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽的濕剃。防水設計亦便於淋浴時剃鬚，倍感方便。
配合內置彈出式精確修毛器，令造型更完美。這款修毛器非常適合保持鬍鬚造型、修剪鬢角，以及快速修飾細節，無需使用其他工具。
USB-A 充電為電鬚刨提供實用的供電方式，同時有助減少浪費不必要的變壓器。如需電源變壓器，可透過 Philips 支援獲得合適的供電裝置。
電鬚刨配備強大的鋰離子電池，完全充電僅需 1 小時。如果時間不夠，只需快速充電 5 分鐘即可獲得一次全面剃鬚所需的電量。
此電鬚刨隨附環保護照。我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝亦採用可回收物料，協助您作出更具環保意識的選擇。
充滿電後，可享受長達 60 分鐘無線剃鬚時間，無論在家中還是外遊，都能為日常護理提供穩定可靠的使用時間。
Philips 電鬚刨經過精心設計，確保持久耐用及卓越效能。請登記您的產品，即可享有最長達 5 年之延長保養服務，讓您多年來都能安心剃鬚。
只需數秒即可清潔電鬚刨。輕觸按鈕，剃鬚刀頭便會彈蓋，讓您可以輕鬆沖洗，為下一次剃鬚準備就緒。
配件
軟件
電源
設計
服務
剃鬚效能
方便易用
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。