藍牙耳機
無線自由，強勁音效
這款 Philips MyJam FreshTones BT 耳筒採用無線設計，方便攜帶。採用 14.2 毫米驅動器，可帶來強勁低音，並能緊貼耳朵輪廓。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$399.00
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14.2 毫米喇叭驅動器帶來強勁音效和豐富低音
高質素 14.2 毫米喇叭驅動器於耳機上方設有低音孔，帶來豐富低音。
藍牙 4.1 並支援 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。
無線控制音樂的播放及通話
在不受纜線的拘束下，自由地聆聽音樂及進行通話。利用操作簡單的遙控器，可轉換歌曲、控制音量及接聽電話。
貼合耳朵輪廓的設計
根據耳朵的形狀來設計，緊貼每個人的耳形，締造舒適感。
Flex-grip 線扣可提升耳機，帶來堅固的連線性能。
在耳機及纜線之間使用經橡膠處理的 Flex-grip 線扣，可防止因重複彎曲而導致連接能力受到影響，延長纜線的壽命。
防纏繞扁平纜線方便隨身攜帶
扁平纜線可確保您的耳機線保持順暢而不會纏繞在一起。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
開啟
- 頻率響應
-
8 - 24 000
Hz
- 喇叭直徑
-
14.2
mm
- 敏感度
-
107
分貝
- 最大輸入功率
-
30
毫瓦
- 阻抗
-
32
ohm
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
10
米
-
外盒
- 長度
-
19
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
9.5
厘米
- 總重量
-
0.286
kg
- 高度
-
13.3
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70927 6
- 淨重
-
0.105
kg
- 淨重
-
0.181
kg
-
舒適
- 音量控制
-
是
- 來電管理
-
接聽／結束通話
-
電源
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 音樂播放時間
-
4.5*
小時
- 待機時間
-
最長 55 小時
- 通話時間
-
4.5* 小時
- 電池重量
-
2.5 克
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
2.5
厘米
- 深度
-
9.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 25970 70927 9
- 總重量
-
0.074
kg
- 淨重
-
0.035
kg
- 淨重
-
0.039
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
8
厘米
- 寬度
-
4
厘米
- 深度
-
2
厘米
- 重量
-
0.0147
kg
-
設計
- 顏色
-
粉紅色
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