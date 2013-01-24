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數碼無線耳筒

SHD8600/10
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    數碼無線耳筒

    SHD8600/10

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    使用這款耳筒在家中隨意觀看電視或欣賞音樂。數碼傳輸可實現完美接收並重現優質音效。轉動式耳罩和自動調節內頭帶可達到最佳舒適度。

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      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        關閉
        磁鐵類型
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        訊噪比
        >86  分貝
        喇叭直徑
        40  毫米

      • 選台器/接收/傳送

        頻道選擇
        自動
        有效範圍
        30  米
        調節器
        GFSK

      • 舒適

        自動關機
        底座功能
        LED 指示燈
        電池充電指示燈
        操作時間
        ~10 小時
        電力不足指示燈

      • 配件

        AC/DC 轉接器
        5V/ 550mA DC
        電池充電器
        充電擴充基座

      • 電源

        電源耳筒
        2 x AAA 充電電池
        電源傳輸器
        6V/ 550mA DC

      • 包裝尺寸

        高度
        31  厘米
        寬度
        21.5  厘米
        深度
        13.5  厘米
        淨重
        0.549  千克
        總重量
        0.912  千克
        淨重
        0.363  千克
        EAN
        87 12581 51090 9
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外盒

        長度
        43  厘米
        寬度
        23  厘米
        高度
        31  厘米
        淨重
        1.647  千克
        總重量
        3.352  千克
        淨重
        1.705  千克
        EAN
        87 12581 51091 6
        產品包裝數目
        3

      • 產品尺寸

        深度
        8.35  厘米
        高度
        21.72  厘米
        重量
        0.23  千克
        寬度
        17.98  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 音訊線
      • SHC 3.5-6.3 轉接器
      • 電池
      • 轉接器

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