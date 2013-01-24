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- 音訊線
- SHC 3.5-6.3 轉接器
- 電池
- 轉接器
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使用這款耳筒在家中隨意觀看電視或欣賞音樂。數碼傳輸可實現完美接收並重現優質音效。轉動式耳罩和自動調節內頭帶可達到最佳舒適度。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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使用這款耳筒在家中隨意觀看電視或欣賞音樂。數碼傳輸可實現完美接收並重現優質音效。轉動式耳罩和自動調節內頭帶可達到最佳舒適度。
智能化快速充電功能可讓電池在非常短暫的時間內完全充電。電池中存在的剩餘電量由內部電路確定，以便優化內部電壓進行快速充電，同時盡量延長電池壽命。
這款擴充基座可為您不使用的接收器提供方便而度身訂造的收藏方式，部份其他型號甚至還可為電池充電。
耳罩與耳朵間的完美貼合，可防止漏音並增強聆聽體驗。耳罩可以向四個方向移動，實現完美貼合與最佳舒適效果。
2.4 GHz 數碼傳送防止接收器與耳筒之間出現壓縮和數據丟失。數碼訊號在傳輸過程最後變成類比訊號。最終產生非凡音質，並且音效流暢，數據損失最小。
聲學調諧喇叭可為您帶來純淨、平衡的音質，高音和低音都有一流的清晰度和準度。
Philips 耳筒的內頭帶易於調節至緊貼頭部，可自動調整確保配戴舒適。
聲音
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舒適
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