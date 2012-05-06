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耳塞式耳筒

SHE3595BK/00
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  • 動態低音效果 動態低音效果 動態低音效果
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    耳塞式耳筒

    SHE3595BK/00

    動態低音效果

    超微型耳塞式設計耳筒，配合柔軟耳罩提供舒適及緊密貼服佩戴。配備高效能微型喇叭提供動態低音及透徹音效。此外還搭配線控一體式擴音器及接聽來電按鈕，方便通話。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$149.00

    耳塞式耳筒

    動態低音效果

    超微型耳塞式設計耳筒，配合柔軟耳罩提供舒適及緊密貼服佩戴。配備高效能微型喇叭提供動態低音及透徹音效。此外還搭配線控一體式擴音器及接聽來電按鈕，方便通話。 查看各種好處

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      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        喇叭直徑
        9 毫米
        振動膜
        聚酯薄膜
        阻抗
        16 Ohm
        磁鐵類型
        類型
        動態
        語音線圈
        頻率響應
        12 - 23 500  Hz
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        103 dB

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 米
        麥克風
        內置麥克風
        纜線類型
        連接器設備
        鍍鉻

      • 外盒

        長度
        35.4  厘米
        產品包裝數目
        24
        長度
        13.9  吋
        寬度
        19.2  厘米
        總重量
        1.55  千克
        高度
        23.2  厘米
        GTIN
        1 69 23410 71533 7
        寬度
        7.6  吋
        高度
        9.1  吋
        淨重
        0.30312  千克
        總重量
        3.417  磅
        淨重
        0.668  磅
        皮重
        1.24688  千克
        皮重
        2.749  磅

      • 內紙箱

        長度
        18.2  厘米
        產品包裝數目
        3
        長度
        7.2  吋
        寬度
        8.6  厘米
        高度
        11  厘米
        寬度
        3.4  吋
        高度
        4.3  吋
        淨重
        0.03789  千克
        總重量
        0.165  千克
        淨重
        0.084  磅
        總重量
        0.364  磅
        皮重
        0.12711  千克
        皮重
        0.280  磅
        GTIN
        2 69 23410 71533 4

      • 包裝尺寸

        高度
        17  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        2.5  厘米
        高度
        6.7  吋
        包括的產品數目
        1
        EAN
        69 23410 71533 0
        寬度
        3.7  吋
        總重量
        0.04  千克
        深度
        1.0  吋
        淨重
        0.01263  千克
        總重量
        0.088  磅
        淨重
        0.028  磅
        皮重
        0.02737  千克
        皮重
        0.060  磅

      • 產品尺寸

        高度
        1.4  厘米
        寬度
        2  厘米
        深度
        1.15  厘米
        寬度
        0.8  吋
        高度
        0.6  吋
        深度
        0.5  吋
        重量
        0.0105  千克
        重量
        0.023  磅

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