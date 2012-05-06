耳塞式耳筒 SHE3595BK/00
動態低音效果
超微型耳塞式設計耳筒，配合柔軟耳罩提供舒適及緊密貼服佩戴。配備高效能微型喇叭提供動態低音及透徹音效。此外還搭配線控一體式擴音器及接聽來電按鈕，方便通話。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$149.00
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動態低音效果
超微型耳塞式設計耳筒，配合柔軟耳罩提供舒適及緊密貼服佩戴。配備高效能微型喇叭提供動態低音及透徹音效。此外還搭配線控一體式擴音器及接聽來電按鈕，方便通話。 查看各種好處
內置咪高風和通話按鈕
憑藉內置咪高風和通話按鈕，您可以使用此 Philips 耳筒聆聽音樂以及接聽手機通話。享受免提通話，同時輕鬆接聽和終止耳筒通話。
迷你高效能喇叭重現帶有低音效果的細膩音樂
Philips 耳筒的小型高效能喇叭可確保與耳朵完美貼合，並重現帶有強力低音效果的完美音質，是您欣賞音樂的理想之選。
超迷你舒適耳塞
超迷你輕型耳塞式設計可完美貼合小巧的耳朵，適於長時聆聽。
3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合
由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
完美的耳塞式密封效果可阻隔外界噪音
Philips 耳筒的超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，有賴這一超凡貼合設計，外界噪音被完全隔絕，從而提供高度集中的聽覺體驗。
1.2 米長的纜線最適合戶外使用
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
橡膠線應力釋放裝置可增強耐用性
為了延長使用壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
9 毫米
- 振動膜
-
聚酯薄膜
- 阻抗
-
16 Ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 類型
-
動態
- 語音線圈
-
銅
- 頻率響應
-
12 - 23 500
Hz
- 最大輸入電量
-
50 mW
- 敏感度
-
103 dB
-
連接
- 接線方式
-
平行對稱設計
- 纜線長度
-
1.2 米
- 麥克風
-
內置麥克風
- 纜線類型
-
銅
- 連接器設備
-
鍍鉻
-
外盒
- 長度
-
35.4
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 長度
-
13.9
吋
- 寬度
-
19.2
厘米
- 總重量
-
1.55
千克
- 高度
-
23.2
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 71533 7
- 寬度
-
7.6
吋
- 高度
-
9.1
吋
- 淨重
-
0.30312
千克
- 總重量
-
3.417
磅
- 淨重
-
0.668
磅
- 皮重
-
1.24688
千克
- 皮重
-
2.749
磅
-
內紙箱
- 長度
-
18.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 長度
-
7.2
吋
- 寬度
-
8.6
厘米
- 高度
-
11
厘米
- 寬度
-
3.4
吋
- 高度
-
4.3
吋
- 淨重
-
0.03789
千克
- 總重量
-
0.165
千克
- 淨重
-
0.084
磅
- 總重量
-
0.364
磅
- 皮重
-
0.12711
千克
- 皮重
-
0.280
磅
- GTIN
-
2 69 23410 71533 4
-
包裝尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 高度
-
6.7
吋
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 23410 71533 0
- 寬度
-
3.7
吋
- 總重量
-
0.04
千克
- 深度
-
1.0
吋
- 淨重
-
0.01263
千克
- 總重量
-
0.088
磅
- 淨重
-
0.028
磅
- 皮重
-
0.02737
千克
- 皮重
-
0.060
磅
-
產品尺寸
- 高度
-
1.4
厘米
- 寬度
-
2
厘米
- 深度
-
1.15
厘米
- 寬度
-
0.8
吋
- 高度
-
0.6
吋
- 深度
-
0.5
吋
- 重量
-
0.0105
千克
- 重量
-
0.023
磅
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