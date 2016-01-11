耳筒
強勁的節奏、震撼的低音
超小型、重低音的 Philips Vibes 入耳式耳機具備舒適無比的橢圓管插件，而真空金屬處理塗層不但外觀亮麗，更添加一重額外保護。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
強勁的節奏、震撼的低音
設計輕巧，並配備真空金屬處理保護
3 種可互換的橡膠耳塞提供最貼合的佩戴體驗
耳罩提供 3 種大小選擇，包括小、中和大，以完美切合個人需要
色彩繽紛的閃亮塗層讓耳機更亮麗，還可保護耳機
優質的光面繽紛塗層在保護耳機表面同時更顯時尚感。
高效驅動器帶來強勁低音和清晰音質
Philips Vibes 入耳式耳機採用高效驅動器，而且設計小巧。精密的零件帶來清晰的聲音和震撼的低音。
橢圓聲管插口根據人體工學設計，倍添舒適
橢圓管入口切合耳朵的形狀，可帶來符合人體工學的舒適體驗。
完美的耳塞式密封效果可阻隔外界噪音
超小型耳機完美切合耳朵的內部，創造一個密封效果以阻隔外界噪音。
強化線纜緩和更持久耐用，連接效果更佳
為了延長耳筒壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 振動膜
-
PET
- 類型
-
動態
- 語音線圈
-
銅
- 頻率響應
-
11- 22 000
Hz
- 喇叭直徑
-
8.6
mm
- 敏感度
-
105
分貝
- 最大輸入功率
-
20
毫瓦
- 阻抗
-
16
ohm
-
連接
- 纜線類型
-
銅
- 接線方式
-
平行對稱設計
- 連接器設備
-
鍍鉻
- 纜線長度
-
1.2
米
- 連接器
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
37.5
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
17.9
厘米
- 總重量
-
1.127
kg
- 高度
-
13.9
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70909 2
- 淨重
-
0.288
kg
- 淨重
-
0.839
kg
-
內紙箱
- 長度
-
18.1
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
8.1
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 淨重
-
0.036
kg
- 總重量
-
0.125
kg
- 淨重
-
0.089
kg
- GTIN
-
2 69 25970 70909 9
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
5
厘米
- 深度
-
2.7
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 25970 70909 5
- 總重量
-
0.026
kg
- 淨重
-
0.012
kg
- 淨重
-
0.014
kg
-
配件
- 耳套
-
3 種大小包括小、中、大
-
設計
- 顏色
-
白色
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。