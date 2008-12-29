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耳掛式耳筒

SHJ026/00
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  • 極富彈性的橡膠耳鉤 極富彈性的橡膠耳鉤 極富彈性的橡膠耳鉤
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    耳掛式耳筒

    SHJ026/00

    極富彈性的橡膠耳鉤

    這些 Nike Sport Flow 耳筒在簡約設計中仍可極盡其所能，最適合同時追求簡潔與功能的人士。隨附方便的收藏袋電線收藏夾。

    此產品已不再銷售。

    耳掛式耳筒

    極富彈性的橡膠耳鉤

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      簡單的電線收藏夾裝置幫助您輕鬆調整電線長度和收藏過長電線

      在您活動時仍舒適地掛在您的耳中

      不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。

      輕巧設計使長時間使用時更舒適

      此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。

      為了長時間使用而設計得更方便

      這款耳筒是以您的耳形來設計，配戴起來分外舒適，讓您可以長時間享受音樂。

      耳鉤上有一層特別的柔軟橡膠物料

      耳鉤上有一層特別的柔軟橡膠物料，既舒適又穩固。

      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        頻率響應
        9 - 21 000  Hz
        敏感度
        102  分貝
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 外盒

        EAN
        87 12581 44717 5
        長度
        33  厘米
        產品包裝數目
        12
        寬度
        29,2  厘米
        總重量
        1,887  千克
        高度
        17,6  厘米
        淨重
        0,252  千克
        皮重
        1,635  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        14,5  厘米
        包裝類型
        模型
        貨架佈置類型
        模型
        寬度
        14,5  厘米
        深度
        3,5  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        87 12581 44718 2
        總重量
        0,111  千克
        淨重
        0,021  千克
        皮重
        0,09  千克

      • 產品尺寸

        高度
        14,5  厘米
        寬度
        14,5  厘米
        深度
        3,5  厘米
        重量
        0,021  千克

      包裝盒内容

      Packaging photograph

      格內其他項目

      • 白色耳筒夾扣
      • shj026 套

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