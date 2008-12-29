格內其他項目
- 白色耳筒夾扣
- shj026 套
極富彈性的橡膠耳鉤
這些 Nike Sport Flow 耳筒在簡約設計中仍可極盡其所能，最適合同時追求簡潔與功能的人士。隨附方便的收藏袋電線收藏夾。
此產品已不再銷售。
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極富彈性的橡膠耳鉤
這些 Nike Sport Flow 耳筒在簡約設計中仍可極盡其所能，最適合同時追求簡潔與功能的人士。隨附方便的收藏袋電線收藏夾。
妥善對待你的耳筒，在不使用時將耳筒收藏在這款柔軟的便攜套，以免耳筒線纏在一起。
簡單的電線收藏夾裝置幫助您輕鬆調整電線長度和收藏過長電線
不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。
此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。
這款耳筒是以您的耳形來設計，配戴起來分外舒適，讓您可以長時間享受音樂。
耳鉤上有一層特別的柔軟橡膠物料，既舒適又穩固。
聲音
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