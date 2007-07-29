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耳掛式耳筒

SHJ030/00
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  • 極富彈性的耳鉤 極富彈性的耳鉤 極富彈性的耳鉤
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    耳掛式耳筒

    SHJ030/00

    極富彈性的耳鉤

    對於真正賽跑和劇烈運動，這些 Nike Sport Vapor 耳筒可進行多向調節，為您帶來最佳貼合感覺。

    此產品已不再銷售。

    耳掛式耳筒

    極富彈性的耳鉤

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      多向調節可帶來完美貼合感覺

      在您活動時仍舒適地掛在您的耳中

      不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。

      3 向調節功能，實現個人化的舒適穩固

      即使在活動或行走當中，你亦可享受舒適、個人化貼合及極度穩固的體驗。透過 3 向調節功能，你的舒適感亦可得到保證。

      輕巧設計使長時間使用時更舒適

      此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。

      釹磁石增強低音表現及靈敏度

      釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。

      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        頻率響應
        9 - 21 000  Hz
        敏感度
        102  分貝
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 外盒

        EAN
        87 12581 37638 3
        長度
        33.5  厘米
        產品包裝數目
        12
        寬度
        17.5  厘米
        總重量
        2.103  千克
        高度
        24  厘米
        淨重
        0.24  千克
        皮重
        1.863  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        14.3  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        寬度
        14.3  厘米
        深度
        2.4  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        87 12581 35470 1
        總重量
        0.083  千克
        淨重
        0.02  千克
        皮重
        0.063  千克

      包裝盒内容

      Packaging photograph

      格內其他項目

      • shj030 分離式（黑色）

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