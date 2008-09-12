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- 白色耳筒夾扣
極度舒適、穩固貼合
有了這些 Nike Sport Motion 耳筒，即使在劇烈運動中亦不會鬆脫。全新的 AirPad 耳墊可讓您得到持續的清涼與舒適感覺。隨附自動捲線器，方便縮放纜線長度。
此產品已不再銷售。
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極度舒適、穩固貼合
有了這些 Nike Sport Motion 耳筒，即使在劇烈運動中亦不會鬆脫。全新的 AirPad 耳墊可讓您得到持續的清涼與舒適感覺。隨附自動捲線器，方便縮放纜線長度。
簡單的電線收藏夾裝置幫助您輕鬆調整電線長度和收藏過長電線
不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。
此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。
擁有超柔軟耳墊和特大通風孔的 Nike AirPad 可為你帶來非凡的緩衝和清涼效果
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。
輕巧流線型不鏽鋼頭帶如此輕盈，讓你幾乎察覺不到它的存在。
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