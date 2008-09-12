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頭帶式耳筒

SHJ047/00
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  • 極度舒適、穩固貼合 極度舒適、穩固貼合 極度舒適、穩固貼合
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    頭帶式耳筒

    SHJ047/00

    極度舒適、穩固貼合

    有了這些 Nike Sport Motion 耳筒，即使在劇烈運動中亦不會鬆脫。全新的 AirPad 耳墊可讓您得到持續的清涼與舒適感覺。隨附自動捲線器，方便縮放纜線長度。

    此產品已不再銷售。

    頭帶式耳筒

    極度舒適、穩固貼合

    有了這些 Nike Sport Motion 耳筒，即使在劇烈運動中亦不會鬆脫。全新的 AirPad 耳墊可讓您得到持續的清涼與舒適感覺。隨附自動捲線器，方便縮放纜線長度。

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      輕巧設計使長時間使用時更舒適

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      擁有超柔軟耳墊和特大通風孔的 Nike AirPad 可為你帶來非凡的緩衝和清涼效果

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      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        頻率響應
        9 - 21 000  Hz
        敏感度
        102  分貝
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 外盒

        EAN
        87 12581 44716 8
        長度
        39  厘米
        產品包裝數目
        12
        寬度
        20.6  厘米
        總重量
        2.606  千克
        高度
        27.4  厘米
        淨重
        0.354  千克
        皮重
        2.252  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        寬度
        17.5  厘米
        深度
        3.5  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        87 12581 44714 4
        總重量
        0.1235  千克
        淨重
        0.0295  千克
        皮重
        0.094  千克

      包裝盒内容

      Packaging photograph

      格內其他項目

      • 白色耳筒夾扣

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