後掛式耳筒 SHJ070/00
如羽毛般輕便而穩固
這些 Nike 頸繩極其輕便，讓您穩固佩戴之餘還能感到無比舒適。特大喇叭讓運動音樂的低音更加強勁。
此產品已不再銷售。
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如羽毛般輕便而穩固
這些 Nike 頸繩極其輕便，讓您穩固佩戴之餘還能感到無比舒適。特大喇叭讓運動音樂的低音更加強勁。
如羽毛般輕便而穩固
超輕便的半透明設計，針對體育運動而設
輕巧設計使長時間使用時更舒適
此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。
背後的電線口令你更舒服和方便
耳筒線位於領環背部的正中，故你幾乎不會察覺它的存在。
1.2 米長的纜線最適合戶外使用
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
30 毫米喇叭驅動器提供極高的效能
體積細小，易於配戴，同時又可傳遞清脆強大的聲效。30 毫米喇叭驅動器大小適中，最能帶給您高品質聽覺享受。
Nike AirPad 軟墊可確保運動時的出色舒適感覺
擁有超柔軟耳墊和特大通風孔的 Nike AirPad 可為你帶來非凡的緩衝和清涼效果
Nike 電線收藏夾幫助您輕鬆整理電線
簡單的電線收藏夾裝置幫助您輕鬆調整電線長度和收藏過長電線
技術規格
-
聲音
- 磁鐵類型
-
釹
- 頻率響應
-
10 - 24 000
Hz
- 敏感度
-
106
分貝
- 最大輸入電量
-
100
毫瓦
- 阻抗
-
32
ohm
-
外盒
- 長度
-
39.4
厘米
- 寬度
-
20.8
厘米
- 總重量
-
1.029
千克
- 高度
-
41.2
厘米
- 淨重
-
.474
千克
- 皮重
-
.555
千克
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 寬度
-
17
厘米
- 深度
-
5.5
厘米
- 總重量
-
.1575
千克
- 淨重
-
.0395
千克
- 皮重
-
.118
千克
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