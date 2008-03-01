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後掛式耳筒

SHJ070/00
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  • 如羽毛般輕便而穩固 如羽毛般輕便而穩固 如羽毛般輕便而穩固
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    後掛式耳筒

    SHJ070/00

    如羽毛般輕便而穩固

    這些 Nike 頸繩極其輕便，讓您穩固佩戴之餘還能感到無比舒適。特大喇叭讓運動音樂的低音更加強勁。

    此產品已不再銷售。

    後掛式耳筒

    如羽毛般輕便而穩固

    這些 Nike 頸繩極其輕便，讓您穩固佩戴之餘還能感到無比舒適。特大喇叭讓運動音樂的低音更加強勁。

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      超輕便的半透明設計，針對體育運動而設

      輕巧設計使長時間使用時更舒適

      此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。

      背後的電線口令你更舒服和方便

      耳筒線位於領環背部的正中，故你幾乎不會察覺它的存在。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      30 毫米喇叭驅動器提供極高的效能

      體積細小，易於配戴，同時又可傳遞清脆強大的聲效。30 毫米喇叭驅動器大小適中，最能帶給您高品質聽覺享受。

      Nike AirPad 軟墊可確保運動時的出色舒適感覺

      擁有超柔軟耳墊和特大通風孔的 Nike AirPad 可為你帶來非凡的緩衝和清涼效果

      Nike 電線收藏夾幫助您輕鬆整理電線

      簡單的電線收藏夾裝置幫助您輕鬆調整電線長度和收藏過長電線

      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        頻率響應
        10 - 24 000  Hz
        敏感度
        106  分貝
        最大輸入電量
        100  毫瓦
        阻抗
        32  ohm

      • 外盒

        長度
        39.4  厘米
        寬度
        20.8  厘米
        總重量
        1.029  千克
        高度
        41.2  厘米
        淨重
        .474  千克
        皮重
        .555  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        17.2  厘米
        寬度
        17  厘米
        深度
        5.5  厘米
        總重量
        .1575  千克
        淨重
        .0395  千克
        皮重
        .118  千克

      包裝盒内容

      Packaging photograph

      格內其他項目

      • 白色耳筒夾扣

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