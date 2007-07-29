耳掛式耳筒 SHJ080/00
時尚、耐用、穩固
這些頂級的 Nike Sport Skylon 耳掛式耳筒集時尚、耐用及音質表現於一身。
此產品已不再銷售。
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時尚、耐用、穩固
這些頂級的 Nike Sport Skylon 耳掛式耳筒集時尚、耐用及音質表現於一身。
1.2 米長的纜線最適合戶外使用
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
3 向調節功能，實現個人化的舒適穩固
即使在活動或行走當中，你亦可享受舒適、個人化貼合及極度穩固的體驗。透過 3 向調節功能，你的舒適感亦可得到保證。
便攜套在你不使用耳筒時提供保護
妥善對待你的耳筒，在不使用時將耳筒收藏在這款柔軟的便攜套，以免耳筒線纏在一起。
輕巧設計使長時間使用時更舒適
此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。
釹磁石增強低音表現及靈敏度
釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。
在您活動時仍舒適地掛在您的耳中
不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。
強化的電線連接，確保額外耐用
耳罩上的軟膠部份可以緩和電線拉力、保護連接並防止由於重複彎曲而造成的損傷。
技術規格
-
聲音
- 磁鐵類型
-
釹
- 頻率響應
-
8 - 24 000
Hz
- 敏感度
-
104
分貝
- 最大輸入電量
-
50
毫瓦
- 阻抗
-
16
ohm
-
外盒
- EAN
-
87 12581 35486 2
- 長度
-
35.6
厘米
- 產品包裝數目
-
12
- 寬度
-
33.7
厘米
- 總重量
-
3
千克
- 高度
-
18.7
厘米
- 淨重
-
1.032
千克
- 皮重
-
1.968
千克
-
包裝尺寸
- 高度
-
14
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 寬度
-
14
厘米
- 深度
-
5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
87 12581 35485 5
- 總重量
-
0.146
千克
- 淨重
-
0.086
千克
- 皮重
-
0.06
千克
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