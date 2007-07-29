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耳掛式耳筒

SHJ080/00
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  • 時尚、耐用、穩固 時尚、耐用、穩固 時尚、耐用、穩固
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    耳掛式耳筒

    SHJ080/00

    時尚、耐用、穩固

    這些頂級的 Nike Sport Skylon 耳掛式耳筒集時尚、耐用及音質表現於一身。

    此產品已不再銷售。

    耳掛式耳筒

    時尚、耐用、穩固

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      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      3 向調節功能，實現個人化的舒適穩固

      即使在活動或行走當中，你亦可享受舒適、個人化貼合及極度穩固的體驗。透過 3 向調節功能，你的舒適感亦可得到保證。

      便攜套在你不使用耳筒時提供保護

      妥善對待你的耳筒，在不使用時將耳筒收藏在這款柔軟的便攜套，以免耳筒線纏在一起。

      輕巧設計使長時間使用時更舒適

      此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。

      釹磁石增強低音表現及靈敏度

      釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。

      在您活動時仍舒適地掛在您的耳中

      不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。

      強化的電線連接，確保額外耐用

      耳罩上的軟膠部份可以緩和電線拉力、保護連接並防止由於重複彎曲而造成的損傷。

      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        頻率響應
        8 - 24 000  Hz
        敏感度
        104  分貝
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 外盒

        EAN
        87 12581 35486 2
        長度
        35.6  厘米
        產品包裝數目
        12
        寬度
        33.7  厘米
        總重量
        3  千克
        高度
        18.7  厘米
        淨重
        1.032  千克
        皮重
        1.968  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        14  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        寬度
        14  厘米
        深度
        5  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        87 12581 35485 5
        總重量
        0.146  千克
        淨重
        0.086  千克
        皮重
        0.06  千克

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