頭帶式耳筒 SHL5000/98
為了音樂之愛
這些耳筒專為隨時隨地享受音樂而設計。軟墊能讓您長時間聆聽喜歡的曲目。卓越的音質可為您帶來全新的聆聽體驗。
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$199.00
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為了音樂之愛
這些耳筒專為隨時隨地享受音樂而設計。軟墊能讓您長時間聆聽喜歡的曲目。卓越的音質可為您帶來全新的聆聽體驗。
柔軟耳墊，適合長時間欣賞音樂
柔軟皮質耳墊，適合長時間欣賞最喜愛的曲目。
30毫米喇叭驅動器，可為您呈現卓越的深沉低音效果
30毫米喇叭驅動器，可為您呈現卓越的深沉低音效果
超薄摺疊式設計耳筒便於存放與攜帶
超薄摺疊式設計耳筒便於存放與攜帶
隔離噪音，呈現純淨音樂
柔軟耳墊，靈活地包裹住您的耳朵以防止任何環境噪音。
1.2 米長的纜線最適合戶外使用
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
不銹鋼彈簧頭帶可與頭部靈活貼合
纖細的不銹鋼頭帶兼備輕巧和彈性，因此可穩固地套於頭上，而又幾乎感覺不到任何重量。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
開啟
- 頻率響應
-
10 - 28 000
Hz
- 喇叭直徑
-
30 毫米
- 振動膜
-
Mylar dome
- 阻抗
-
32 Ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 類型
-
動態
- 語音線圈
-
CCAW
- 最大輸入電量
-
50 mW
- 敏感度
-
106 dB
-
連接
- 接線方式
-
平行對稱設計
- 纜線長度
-
1.2 米
- 連接器
-
3.5 毫米立體聲
- 纜線類型
-
OFC
- 連接器設備
-
24k 鍍金
-
外盒
- EAN
-
87 12581 55822 2
- 長度
-
21.6
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
20.3
厘米
- 總重量
-
1.288
千克
- 高度
-
25
厘米
- 淨重
-
0.369
千克
- 皮重
-
0.919
千克
-
包裝尺寸
- 高度
-
20
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
8
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 23410 70503 4
- 總重量
-
0.365
千克
- 淨重
-
0.123
千克
- 皮重
-
0.242
千克
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