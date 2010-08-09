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頭帶式耳筒

SHL5000/98
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  • 為了音樂之愛 為了音樂之愛 為了音樂之愛
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    頭帶式耳筒

    SHL5000/98

    為了音樂之愛

    這些耳筒專為隨時隨地享受音樂而設計。軟墊能讓您長時間聆聽喜歡的曲目。卓越的音質可為您帶來全新的聆聽體驗。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$199.00

    頭帶式耳筒

    為了音樂之愛

    這些耳筒專為隨時隨地享受音樂而設計。軟墊能讓您長時間聆聽喜歡的曲目。卓越的音質可為您帶來全新的聆聽體驗。

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      頭帶使用輕巧的物料

      30毫米喇叭驅動器，可為您呈現卓越的深沉低音效果

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      超薄摺疊式設計耳筒便於存放與攜帶

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      隔離噪音，呈現純淨音樂

      柔軟耳墊，靈活地包裹住您的耳朵以防止任何環境噪音。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      不銹鋼彈簧頭帶可與頭部靈活貼合

      纖細的不銹鋼頭帶兼備輕巧和彈性，因此可穩固地套於頭上，而又幾乎感覺不到任何重量。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        頻率響應
        10 - 28 000  Hz
        喇叭直徑
        30 毫米
        振動膜
        Mylar dome
        阻抗
        32 Ohm
        磁鐵類型
        類型
        動態
        語音線圈
        CCAW
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        106 dB

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        纜線類型
        OFC
        連接器設備
        24k 鍍金

      • 外盒

        EAN
        87 12581 55822 2
        長度
        21.6  厘米
        產品包裝數目
        3
        寬度
        20.3  厘米
        總重量
        1.288  千克
        高度
        25  厘米
        淨重
        0.369  千克
        皮重
        0.919  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        20  厘米
        包裝類型
        盒裝
        寬度
        19.5  厘米
        深度
        8  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        69 23410 70503 4
        總重量
        0.365  千克
        淨重
        0.123  千克
        皮重
        0.242  千克

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