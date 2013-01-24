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電腦耳筒

SHM7110/00
  • 可自訂的 PC 耳筒 可自訂的 PC 耳筒 可自訂的 PC 耳筒
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    電腦耳筒

    SHM7110/00

    可自訂的 PC 耳筒

    這套新穎的電腦解決方案可讓您為耳筒定制個性化的耳罩。耳筒具有如水晶般清晰的音質和舒適的頸帶設計，讓您完全沉浸在聊天的無窮樂趣中。

    此產品已不再銷售。

    電腦耳筒

    可自訂的 PC 耳筒

    這套新穎的電腦解決方案可讓您為耳筒定制個性化的耳罩。耳筒具有如水晶般清晰的音質和舒適的頸帶設計，讓您完全沉浸在聊天的無窮樂趣中。

    可自訂的 PC 耳筒

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    電腦耳筒

    可自訂的 PC 耳筒

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      可自訂的耳罩

      此款 PC 耳筒上的可自訂耳罩可讓您根據個人風格，設計出與眾不同的獨特耳罩。

      耳墊使配戴更舒適，低音更出色。

      此系列 Philips 耳筒造型特別、用料名貴的耳墊可為您帶來最舒適的完美貼合感覺，而且還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。

      40 毫米喇叭驅動器不失真的音效

      40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

      極度靈敏的咪高風，可獲得清晰的收音

      這款 PC 耳筒配備極度靈敏的咪高風，可準確接收您的聲音，讓您的線上通話清晰無中斷，真可謂是最完美的解決方案。

      可個人化貼合度，長時間使用亦倍感舒適

      無論你希望如何「感受」你的耳筒，這種獨特的頭帶設計可讓你持續享受個人化的舒適感受。透過高度調節功能，你可以在更長時間內舒服地佩戴耳筒。

      靜音與音量線控

      無需透過音源裝置亦可控制靜音或調校音量。

      技術規格

      • 設計

        配戴方式
        頭帶

      • 聲音

        音響系統
        半開放式
        磁鐵類型
        頻率響應
        18 - 22 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        最大輸入電量
        100 mW
        咪高風匣
        6 mm
        敏感度
        110 dB
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態
        靈敏度咪高風
        20-10 000 Hz、-40 dB

      • 連接

        纜線長度
        2 米
        連接器
        2 x 3.5 毫米
        纜線類型

      • 舒適

        音量控制
        靜音切換

      • 產品尺寸

        深度
        6.8  厘米
        高度
        19  厘米
        重量
        0.113  千克
        寬度
        16.5  厘米

      • 包裝尺寸

        高度
        26.5  厘米
        寬度
        20.5  厘米
        深度
        8.3  厘米
        總重量
        0.241  千克
        淨重
        0.113  千克
        淨重
        0.128  千克
        EAN
        87 12581 43963 7
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 內紙箱

        高度
        28.2  厘米
        長度
        42  厘米
        寬度
        26.5  厘米
        總重量
        1.9  千克
        淨重
        0.678  千克
        淨重
        1.222  千克
        EAN
        87 12581 43965 1
        產品包裝數目
        6

      • 外盒

        高度
        61  厘米
        長度
        55  厘米
        寬度
        44.5  厘米
        總重量
        10  千克
        淨重
        2.712  千克
        淨重
        7.288  千克
        EAN
        87 12581 43964 4
        產品包裝數目
        24

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