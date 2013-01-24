可自訂的 PC 耳筒
這套新穎的電腦解決方案可讓您為耳筒定制個性化的耳罩。耳筒具有如水晶般清晰的音質和舒適的頸帶設計，讓您完全沉浸在聊天的無窮樂趣中。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
可自訂的 PC 耳筒
這套新穎的電腦解決方案可讓您為耳筒定制個性化的耳罩。耳筒具有如水晶般清晰的音質和舒適的頸帶設計，讓您完全沉浸在聊天的無窮樂趣中。
可自訂的 PC 耳筒
這套新穎的電腦解決方案可讓您為耳筒定制個性化的耳罩。耳筒具有如水晶般清晰的音質和舒適的頸帶設計，讓您完全沉浸在聊天的無窮樂趣中。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
可自訂的 PC 耳筒
這套新穎的電腦解決方案可讓您為耳筒定制個性化的耳罩。耳筒具有如水晶般清晰的音質和舒適的頸帶設計，讓您完全沉浸在聊天的無窮樂趣中。
此款 PC 耳筒上的可自訂耳罩可讓您根據個人風格，設計出與眾不同的獨特耳罩。
此系列 Philips 耳筒造型特別、用料名貴的耳墊可為您帶來最舒適的完美貼合感覺，而且還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。
40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。
這款 PC 耳筒配備極度靈敏的咪高風，可準確接收您的聲音，讓您的線上通話清晰無中斷，真可謂是最完美的解決方案。
無論你希望如何「感受」你的耳筒，這種獨特的頭帶設計可讓你持續享受個人化的舒適感受。透過高度調節功能，你可以在更長時間內舒服地佩戴耳筒。
無需透過音源裝置亦可控制靜音或調校音量。
設計
聲音
連接
舒適
產品尺寸
包裝尺寸
內紙箱
外盒