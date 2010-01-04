透過免費 ActionFit 應用程式記錄您的健身方式

Philips 特別製作的智能簡易免費應用程式，可讓您輕鬆追蹤健身進度。ActionFit 應用程式可讓您製作自己的運動課程，其中包括時間、距離和卡路里目標，您還可以為每一個目標指定自己最喜愛的音樂。完成健身運動課程後，應用程式還會在 Twitter 和 Facebook 上，將您的健身成果與您的朋友一起分享。如果要追蹤距離和卡路里目標，您必須使用 GPS，因此請從應用程式商店免費下載此應用程式，馬上即可開始使用。