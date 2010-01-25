ActionFit
運動型掛耳式耳筒 SHQ3000/98
ActionFit 運動型掛耳式耳筒 SHQ3000/98
協調運動
這種耳筒以防水型材料製作，結合抗菌劑輔助殺滅細菌，專為健身愛好者設計 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$249.00
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協調運動
這種耳筒以防水型材料製作，結合抗菌劑輔助殺滅細菌，專為健身愛好者設計 查看各種好處
防汗設計
防汗液密封設計可保護您的耳筒不被汗液浸蝕
可自訂掛耳
可自訂掛耳增加舒適性 - 專為運動而設
超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合
Philips 耳筒有 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合，在不令其受壓的同時又可阻隔嘈雜噪音。
噪音隔離耳筒最大程度減少環境噪音
透過噪音隔離技術，您可以較低音量聆聽并享受更清晰的音樂細節，這是普通耳筒無法比擬的。透過對人耳解剖學的全面了解，噪音隔離耳筒採用準角度音效技術設計，可在週圍聲源與耳道之間實現完美的隔音效果，在直接產生音效的同時消除令人煩擾的環境噪音。即便是使用中等音量設定，仍可聆聽音樂細節並免受週圍噪音的干擾。一共有三種尺寸的耳塞可供選擇，以提供最佳的貼合度。
透過免費 ActionFit 應用程式記錄您的健身方式
Philips 特別製作的智能簡易免費應用程式，可讓您輕鬆追蹤健身進度。ActionFit 應用程式可讓您製作自己的運動課程，其中包括時間、距離和卡路里目標，您還可以為每一個目標指定自己最喜愛的音樂。完成健身運動課程後，應用程式還會在 Twitter 和 Facebook 上，將您的健身成果與您的朋友一起分享。如果要追蹤距離和卡路里目標，您必須使用 GPS，因此請從應用程式商店免費下載此應用程式，馬上即可開始使用。
重低音立體聲音效 - 燃燒激情
音效清晰，可增強運動體驗 - 燃燒激情
1.2 米長的纜線最適合戶外使用
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
技術規格
-
聲音
- 振動膜
-
聚酯薄膜
- 磁鐵類型
-
釹
- 類型
-
動態
- 語音線圈
-
CCAW
- 頻率響應
-
15 - 22 000
Hz
- 喇叭直徑
-
9
毫米
- 敏感度
-
102
分貝
- 最大輸入電量
-
20
毫瓦
- 阻抗
-
16
ohm
-
連接
- 纜線類型
-
OFC
- 接線方式
-
平行對稱設計
- 連接器設備
-
鍍金
- 纜線長度
-
1.2
米
- 連接器
-
3.5
毫米
-
外盒
- EAN
-
87 12581 53244 4
- 長度
-
38.8
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
25.6
厘米
- 總重量
-
2.464
千克
- 高度
-
24.8
厘米
- 淨重
-
0.552
千克
- 皮重
-
1.912
千克
-
內紙箱
- 長度
-
18.3
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
11.7
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 淨重
-
0.069
千克
- 總重量
-
0.258
千克
- 皮重
-
0.189
千克
- EAN
-
87 12581 53250 5
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
87 12581 53243 7
- 總重量
-
0.07
千克
- 淨重
-
0.023
千克
- 皮重
-
0.047
千克
-
配件
- 隨附
-
運送盒
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