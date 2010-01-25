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ActionFit

運動型掛耳式耳筒

SHQ3000/98
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    ActionFit 運動型掛耳式耳筒

    SHQ3000/98

    協調運動

    這種耳筒以防水型材料製作，結合抗菌劑輔助殺滅細菌，專為健身愛好者設計 查看各種好處

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    建議零售價: HK$249.00

    ActionFit 運動型掛耳式耳筒

    協調運動

    這種耳筒以防水型材料製作，結合抗菌劑輔助殺滅細菌，專為健身愛好者設計 查看各種好處

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      技術規格

      • 聲音

        振動膜
        聚酯薄膜
        磁鐵類型
        類型
        動態
        語音線圈
        CCAW
        頻率響應
        15 - 22 000  Hz
        喇叭直徑
        9  毫米
        敏感度
        102  分貝
        最大輸入電量
        20  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 連接

        纜線類型
        OFC
        接線方式
        平行對稱設計
        連接器設備
        鍍金
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米

      • 外盒

        EAN
        87 12581 53244 4
        長度
        38.8  厘米
        產品包裝數目
        24
        寬度
        25.6  厘米
        總重量
        2.464  千克
        高度
        24.8  厘米
        淨重
        0.552  千克
        皮重
        1.912  千克

      • 內紙箱

        長度
        18.3  厘米
        產品包裝數目
        3
        寬度
        11.7  厘米
        高度
        10.4  厘米
        淨重
        0.069  千克
        總重量
        0.258  千克
        皮重
        0.189  千克
        EAN
        87 12581 53250 5

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  厘米
        包裝類型
        盒裝
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        3.5  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        87 12581 53243 7
        總重量
        0.07  千克
        淨重
        0.023  千克
        皮重
        0.047  千克

      • 配件

        隨附
        運送盒

      包裝盒内容

      Packaging photograph

      格內其他項目

      • 耳罩
      • 護套
      • 電線收藏夾
      • 插頭

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