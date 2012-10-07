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掛耳式運動耳筒

SHQ3205/98
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    掛耳式運動耳筒

    SHQ3205/98

    協調運動

    附專利可調校耳掛，輕量防汗的 SHQ3205 可讓您專心健身，不會失去節拍而中斷。除了一流音質的音樂以外，您幾乎感覺不到耳筒的存在。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$349.00

    掛耳式運動耳筒

    協調運動

    附專利可調校耳掛，輕量防汗的 SHQ3205 可讓您專心健身，不會失去節拍而中斷。除了一流音質的音樂以外，您幾乎感覺不到耳筒的存在。 查看各種好處

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      專利設計的可調校耳鈎，穩固貼合

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      9 毫米驅動器可帶來一流的音效

      9 毫米驅動器可帶來一流的音效

      ActionFit 耳筒採用精密的 9 毫米驅動器，經特殊設計，可產生絕佳的音效，讓您在運動時亦可沉浸在音樂中，搭配音樂運動健身，效果最好。

      克維拉強化纜線，堅固耐用

      克維拉強化纜線，堅固耐用

      ActionFit 耳筒經特殊設計，非常堅固耐用。採用克維拉纖維強化的纜線，可防止纜線拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。

      以強勁低音提高運動力

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      有了 ActionFit 耳筒，您就可以一邊運動，一邊享受絕佳音質的音樂。這款耳筒有一流的低音效果，讓您可享受最清晰的音訊效果。

      超柔軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合

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      ActionFit 耳筒隨附超柔軟矽膠耳罩，經過特殊設計，可確實服貼您的耳朵。這款耳罩非常舒服，戴上就會不想再拿下來。

      具有防汗和防雨的功能，最適合運動健身使用

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      ActionFit 耳筒經特殊設計，非常適合充滿活力的生活方式使用。不論您喜歡從事的運動方式為何，耳筒都能承受高溫、雨水和汗水！以上乘防水材質製造而成，這款耳筒不但舒適，和且還可防汗和防水。

      8 克耳筒不但服貼牢固，超輕量設計也非常舒適

      8 克耳筒不但服貼牢固，超輕量設計也非常舒適

      ActionFit 耳筒重量只有 8 克，重量非常輕，配戴也非常舒適。運動時配戴此款耳筒，幾乎不會感覺到耳筒的存在，只有絕佳的震撼音質，讓您可專心運動保持活力。

      3 種不同的耳罩尺寸可供選擇，配戴最舒適穩固

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      纜線中有彈力塞裝置

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      可供簡便使用和收藏的電線收藏夾和保護套

      ActionFit 耳筒隨附有專屬收藏夾和保護套，可供輕鬆整理纜線，也可保護耳筒，讓您運動可使用收藏夾整理纜線，而且還可將耳筒收放在保護套中，毋須擔心耳筒會被汗水浸濕！

      反射式通用咪高風

      線控反射式咪高風能在各種運動健身的環境下，帶給您最清晰的通話體驗。

      技術規格

      • 聲音

        振動膜
        Mylar dome
        磁鐵類型
        類型
        動態
        語音線圈
        CCAW
        頻率響應
        15 - 22 000  Hz
        喇叭直徑
        9  毫米
        敏感度
        102  分貝
        最大輸入電量
        20  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 連接

        纜線類型
        OFC
        接線方式
        平行對稱設計
        連接器設備
        鍍金
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米

      • 外盒

        長度
        38  厘米
        產品包裝數目
        24
        寬度
        18,1  厘米
        總重量
        1,8886  千克
        高度
        24,8  厘米
        GTIN
        1 69 23410 71774 4
        淨重
        0,528  千克
        皮重
        1,3606  千克

      • 內紙箱

        長度
        18  厘米
        產品包裝數目
        3
        寬度
        8,2  厘米
        高度
        10,5  厘米
        淨重
        0,066  千克
        總重量
        0,2007  千克
        皮重
        0,1347  千克
        GTIN
        2 69 23410 71774 1

      • 包裝尺寸

        高度
        17,5  厘米
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        寬度
        9,5  厘米
        深度
        2,5  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        69 23410 71774 7
        總重量
        0,0559  千克
        淨重
        0,022  千克
        皮重
        0,0339  千克

      • 產品尺寸

        高度
        9  厘米
        寬度
        5  厘米
        深度
        2,8  厘米
        重量
        0,022  千克

      • 配件

        隨附
        運送盒

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