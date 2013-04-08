協調運動
超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處
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超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處
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超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處
強勁的 40 毫米驅動器，讓您盡情享受絕無僅有的重低音體驗。無論運動強度多大，您的 ActionFit 耳筒都能提升您的健身表現。讓您隨時隨地在運動中享受生動流暢的聲音體驗。
參加運動，享受大汗淋漓的酣暢感受——您的 ActionFit SHQ5200 耳筒配有獨特的吸濕排汗布料耳墊，讓您在運動過程中盡享舒適、清涼和乾爽感受。使用數次之後將耳墊拆出清洗，耳墊即可清潔如新。
ActionFit SHQ5200 耳筒配有專門設計的頭帶，即使在最激烈的運動中也能保持穩固狀態。防滑頭帶配有矽膠手柄，確保與您的頭部保持貼合接觸，防止運動伸展過程出現任何側移或前後擺動問題。
為了您的安全，ActionFit 耳筒可讓您兼顧四周環境，特別是進行室外運動時。耳筒的開放式聲音平台可讓您在了解四周情況的同時盡情享受音樂。
ActionFit 耳筒配有專門設計的貼合頭帶，符合人體工學的耳杯經嚴格測試，以適合所有形狀和大小的耳朵，帶來舒適完美的效果。
ActionFit SHQ5200 重量僅 99 克，是市場上最輕盈的耳筒之一。其高效設計的結構帶有單獨零件，旨在實現人體工程學構造和舒適重量的最佳平衡。頭帶框架使用高級別聚丙烯製成，確保始終如一的握持和時尚外型。
ActionFit 耳筒經特殊設計，非常堅固耐用。採用克維拉纖維強化的纜線，可防止纜線拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。
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