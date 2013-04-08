協調運動

超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處