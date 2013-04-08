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運動型頭帶式耳筒

SHQ5200/10
1 獎項
  • 協調運動 協調運動 協調運動
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    運動型頭帶式耳筒

    SHQ5200/10
    1 獎項

    協調運動

    超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$699.00

    運動型頭帶式耳筒

    協調運動

    超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處

    協調運動

    超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處

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    運動型頭帶式耳筒

    協調運動

    超輕巧的 ActionFit SHQ5200 堅固、符合人體工學設計，專為最激烈的健身運動而設。40 毫米釹合金驅動器可確保帶來強勁的低音效果，而開放式音效和可拆式耳墊可讓您感覺舒適、乾爽和清涼。 查看各種好處

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      開放式音效設計可讓您兼顧四周環境

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      超輕 99 克耳筒，佩戴貼合舒適

      ActionFit SHQ5200 重量僅 99 克，是市場上最輕盈的耳筒之一。其高效設計的結構帶有單獨零件，旨在實現人體工程學構造和舒適重量的最佳平衡。頭帶框架使用高級別聚丙烯製成，確保始終如一的握持和時尚外型。

      克維拉強化纜線，堅固耐用

      ActionFit 耳筒經特殊設計，非常堅固耐用。採用克維拉纖維強化的纜線，可防止纜線拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。

      技術規格

      • 連接

        纜線類型
        Kevlar 纜線
        接線方式
        單向
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍金

      • 配件

        隨附
        保護套

      • 包裝尺寸

        高度
        22.5  厘米
        寬度
        19.5  厘米
        深度
        7.5  厘米
        淨重
        0.122  千克
        總重量
        0.258  千克
        淨重
        0.136  千克
        EAN
        69 23410 71939 0
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外盒

        長度
        24.5  厘米
        寬度
        21  厘米
        高度
        22.8  厘米
        淨重
        0.366  千克
        總重量
        1  千克
        淨重
        0.634  千克
        GTIN
        1 69 23410 71939 7
        產品包裝數目
        3

      • 產品尺寸

        寬度
        14  厘米
        高度
        19.2  厘米
        深度
        5.6  厘米
        重量
        0.102  千克

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        振動膜
        PET
        頻率響應
        18 - 21 000  Hz
        磁鐵類型
        敏感度
        101  分貝
        喇叭直徑
        40  毫米
        最大輸入電量
        40  毫瓦
        阻抗
        32  歐姆

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