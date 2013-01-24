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簡報器

SNP3000U/10
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    簡報器

    SNP3000U/10

    我會帶來完美的簡報

    Philips 簡報器讓您輕鬆地將您的簡報傳達給每一位聽衆。簡單易用而功能強大，讓您簡報顯得專業細緻

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