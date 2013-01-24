格內其他項目
- 超級 AAA 鹼性電池
- 套
- IFU / 用戶手冊
我會帶來完美的簡報
Philips 簡報器讓您輕鬆地將您的簡報傳達給每一位聽衆。簡單易用而功能強大，讓您簡報顯得專業細緻
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
我會帶來完美的簡報
Philips 簡報器讓您輕鬆地將您的簡報傳達給每一位聽衆。簡單易用而功能強大，讓您簡報顯得專業細緻
我會帶來完美的簡報
Philips 簡報器讓您輕鬆地將您的簡報傳達給每一位聽衆。簡單易用而功能強大，讓您簡報顯得專業細緻
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
我會帶來完美的簡報
Philips 簡報器讓您輕鬆地將您的簡報傳達給每一位聽衆。簡單易用而功能強大，讓您簡報顯得專業細緻
產品連接至一個穩固的無線裝置
傳輸接收器非常小巧，可儲存於產品內部。您還可以保持傳輸接收器與 USB 連接埠的連接，無需移除它。
電量很低時，低電量指示燈會亮起。
鐳射指針用於精確指向
連接
綠色環保規格
電源
系統需求
配件