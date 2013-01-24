我們小巧可愛，但聯合起來非常強大！

非常適合播放音樂、語音和配音！只需連接到筆記簿型電腦或 MP3 播放機，便可讓您的生活充滿音樂和聲音，進而獲得強大的聽覺體驗。便利的電線管理意味著您可以保持桌面整潔乾淨！ 查看各種好處