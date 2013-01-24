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筆記簿型 USB 喇叭

SPA2210/10
1 獎項
  • 我們小巧可愛，但聯合起來非常強大﹗ 我們小巧可愛，但聯合起來非常強大﹗ 我們小巧可愛，但聯合起來非常強大﹗
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    筆記簿型 USB 喇叭

    SPA2210/10
    1 獎項

    我們小巧可愛，但聯合起來非常強大﹗

    非常適合播放音樂、語音和配音！只需連接到筆記簿型電腦或 MP3 播放機，便可讓您的生活充滿音樂和聲音，進而獲得強大的聽覺體驗。便利的電線管理意味著您可以保持桌面整潔乾淨！ 查看各種好處

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      • USB 供電
      • 音訊輸入
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      環保產品

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      經 Royal Philips Electronics 認證為「環保產品」。「環保產品」是指裝置效能在某些選定的可持續性發展方面（如能源效率、產品重量、生命週期管理等）至少比主要競爭對手優於 10%。

      技術規格

      • 產品尺寸

        寬度
        17,4  厘米
        高度
        11  厘米
        深度
        12  厘米
        重量
        0.53  千克

      • 音效

        低音增強功能
        低音增強效果
        音量控制
        類比音量控制

      • 喇叭

        衛星喇叭驅動器
        2 吋

      • 連接

        音訊輸入數據
        1 個立體聲音訊（3.5 mm 插座）
        纜線長度
        1.5 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        USB
        USB 2.0

      • 便利

        電源已開指示燈
        安裝方便
        隨插即用

      • 系統需求

        PC OS
        Windows 98 SE ME 2000 XP Vista 或以上，MAC OS X 以上
        USB
        閒置的 USB 連接埠

      • 包裝內容

        快速安裝指南
        衛星數目
        2

      • 外盒

        GTIN
        1 87 12581 49189 2
        總重量
        2.95  千克
        高度
        22.5  厘米
        長度
        24.1  厘米
        淨重
        2.176  千克
        產品包裝數目
        4
        淨包裝重量
        0.774  千克
        寬度
        20.6  厘米

      • 包裝尺寸

        貨架佈置類型
        模型
        深度
        11.7  厘米
        EAN
        87 12581 49189 5
        總重量
        0.7  千克
        高度
        10.7  厘米
        淨重
        0.544  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型
        淨包裝重量
        0.156  千克
        寬度
        20  厘米

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