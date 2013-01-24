我們小巧可愛，但聯合起來非常強大﹗
非常適合播放音樂、語音和配音！只需連接到筆記簿型電腦或 MP3 播放機，便可讓您的生活充滿音樂和聲音，進而獲得強大的聽覺體驗。便利的電線管理意味著您可以保持桌面整潔乾淨！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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簡單的電線管理可幫助您管理雜亂電線，保持桌面整潔，電線長度可以調整以適合您的個人需要。
這款筆記簿型電腦與 Netbook 的完美配件讓您可以播放多媒體音樂和視訊，欣賞卓越的音質。
此款 Philips 電腦喇叭透過喇叭音箱系統提供出色音質，帶來豐富的重低音效果。
USB 線纜插頭隨插即用，可直接插入任何 USB 連接埠，您的筆記簿型電腦會自動將其識別為卸除式 USB 大量儲存裝置。
經 Royal Philips Electronics 認證為「環保產品」。「環保產品」是指裝置效能在某些選定的可持續性發展方面（如能源效率、產品重量、生命週期管理等）至少比主要競爭對手優於 10%。
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