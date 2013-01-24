主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

電腦鏡頭

SPC225NC/00
  • 立即開始視像聊天！ 立即開始視像聊天！ 立即開始視像聊天！
    -{discount-value}

    電腦鏡頭

    SPC225NC/00

    立即開始視像聊天！

    與親友進行線上交流變得從未如此輕鬆。透過這款簡單易用的電腦鏡頭，你可使用 Skype、Windows Live Messenger 或其他免費服務進行視像聊天。此外，配備耳筒更可讓你立即體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電腦鏡頭

    立即開始視像聊天！

    與親友進行線上交流變得從未如此輕鬆。透過這款簡單易用的電腦鏡頭，你可使用 Skype、Windows Live Messenger 或其他免費服務進行視像聊天。此外，配備耳筒更可讓你立即體驗。 查看各種好處

    立即開始視像聊天！

    與親友進行線上交流變得從未如此輕鬆。透過這款簡單易用的電腦鏡頭，你可使用 Skype、Windows Live Messenger 或其他免費服務進行視像聊天。此外，配備耳筒更可讓你立即體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電腦鏡頭

    立即開始視像聊天！

    與親友進行線上交流變得從未如此輕鬆。透過這款簡單易用的電腦鏡頭，你可使用 Skype、Windows Live Messenger 或其他免費服務進行視像聊天。此外，配備耳筒更可讓你立即體驗。 查看各種好處

    類似產品

    See all 電腦鏡頭

      立即開始視像聊天！

      • CIF
      • CMOS

      每秒 30 格影像，畫面流暢

      請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。

      VGA 解像度 (640x480) 給你清晰的影像

      VGA (640 x 480) 表示使用大約 300,000 像素來建立整個畫面。VGA 解像度保證畫面銳利，適合顯示文件、網頁和電郵。

      透過旋轉接駁設計 360° 旋轉鏡頭

      透過這一方便的旋轉接駁設計，輕鬆享受電腦鏡頭的拍攝自由。只需將鏡頭扭至所需方向即可捕捉房內每個細節，根本不必移動電腦鏡頭。

      配咪高風的耳塞式耳筒，讓你在聊天時不受回音干擾

      這款耳筒可輕鬆與你的雙耳貼合，它將咪高風設於嘴部下方的電線上，令收音更容易。使用這款配內置咪高風的便利耳筒，你便可立即享受無回音的視像聊天效果。

      兼容所有即時訊息服務

      此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。

      安裝管理程式，方便安裝

      透過方便的安裝管理程式，數秒內即可完成電腦鏡頭的安裝。只需依照簡單的逐步說明，你即可完成電腦鏡頭安裝，使其與你的電腦完美結合。

      支架可穩固在各款顯示器、筆記簿型電腦或桌面電腦上

      多功能機座方便你在任何顯示器、筆記簿型電腦或平面上安裝網絡相機。

      Snapshot 按鈕讓您可以即時拍攝照片

      只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。

      與所有可用的圖像處理軟件兼容

      此電腦鏡頭可與所有可用的免費及專業影像處理軟件兼容。你可以從影片中擷取快照或靜止畫面，並透過任何影像程式將其開啓。

      技術規格

      • 捕捉錄影快拍

        感應器
        CMOS
        感應器解像度
        CIF
        影像解像度
        CIF
        快拍解像度
        CIF
        最高畫格速率
        30  fps
        鏡頭
        F2.2, D54°
        白平衡
        2600 – 7600 k
        色彩深度
        24  bit

      • 技術

        筆記簿型電腦摺機
        LCD 摺機
        CRT 機座
        電腦機座
        數碼內置咪高風
        Snapshot按鈕

      • 配件

        附配件
        • 用戶手冊
        • 多媒體手機 SHM2000

      • 軟件

        新增視訊至
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Messenger
        • Skype
        • ICQ
        • QQ
        • Windows Live Messenger

      • 系統需求

        操作系統
        • Microsoft Windows 98
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows XP
        • Microsoft Windows Vista Home
        • Microsoft Windows Vista
        處理器
        Pentium II 500MHz 或更佳
        RAM 記憶體
        128 MB RAM
        音效咭
        USB
        閒置的 USB 連接埠
        互聯網連接
        硬碟空間
        200 MB
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連接

        纜線長度
        1.5
        電腦連接
        USB 1.1

      • 尺寸

        産品深度
        75  毫米
        産品高度
        125  毫米
        産品寬度
        35  毫米
        產品重量 (克)
        82

      • 包裝資料

        12NC
        867000028287
        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 32418 6
        數量
        1
        高度
        188  毫米
        長度
        231  毫米
        寬度
        93  毫米
        總重量
        0.376  千克
        淨重
        0.275  千克

      • 外盒

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 33417 8
        數量
        6
        長度
        400  毫米
        高度
        275  毫米
        寬度
        301  毫米
        總重量
        3.06  千克
        淨重
        2.336  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 用戶手冊
      • 多媒體手機 SHM2000

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記