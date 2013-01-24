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立即開始視像聊天！
與親友進行線上交流變得從未如此輕鬆。透過這款簡單易用的電腦鏡頭，你可使用 Skype、Windows Live Messenger 或其他免費服務進行視像聊天。此外，配備耳筒更可讓你立即體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。
VGA (640 x 480) 表示使用大約 300,000 像素來建立整個畫面。VGA 解像度保證畫面銳利，適合顯示文件、網頁和電郵。
透過這一方便的旋轉接駁設計，輕鬆享受電腦鏡頭的拍攝自由。只需將鏡頭扭至所需方向即可捕捉房內每個細節，根本不必移動電腦鏡頭。
這款耳筒可輕鬆與你的雙耳貼合，它將咪高風設於嘴部下方的電線上，令收音更容易。使用這款配內置咪高風的便利耳筒，你便可立即享受無回音的視像聊天效果。
此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。
透過方便的安裝管理程式，數秒內即可完成電腦鏡頭的安裝。只需依照簡單的逐步說明，你即可完成電腦鏡頭安裝，使其與你的電腦完美結合。
多功能機座方便你在任何顯示器、筆記簿型電腦或平面上安裝網絡相機。
只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。
此電腦鏡頭可與所有可用的免費及專業影像處理軟件兼容。你可以從影片中擷取快照或靜止畫面，並透過任何影像程式將其開啓。
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