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電腦鏡頭

SPC315NC/00
  • 開始用 Skype 交談 開始用 Skype 交談 開始用 Skype 交談
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    電腦鏡頭

    SPC315NC/00

    開始用 Skype 交談

    完美的 Skype 電腦鏡頭！它不但使用簡易、拍攝效果出色，而且附送一個耳筒，讓你免受回音困擾。只要幾下按鍵，你即可電郵、管理和保存相片和短片。視像聊天從未變得如此輕鬆！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電腦鏡頭

    開始用 Skype 交談

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      開始用 Skype 交談

      • CIF
      • CMOS

      多媒體耳筒配上頭戴式咪高風可為你帶來最佳音質

      電腦鏡頭隨附了一套 Philips 多配体耳筒。頭戴式咪高風確保最佳的聲音品質和方便易用。

      以 Skype 解像度進行每秒 30 格鏡頭的錄影

      每秒 30 格鏡頭的錄影讓你可享受自然而生動的視像通話而無受跳格困擾。與 Skype 採用相同的刷新率，大幅提升視像聊天的樂趣。

      VGA 解像度 (640x480) 給你清晰的影像

      VGA (640 x 480) 表示使用大約 300,000 像素來建立整個畫面。VGA 解像度保證畫面銳利，適合顯示文件、網頁和電郵。

      自動畫面優化程式，呈現超凡畫質

      自動畫面優化程式可根據光線環境自動調較鏡頭與影像設定，助你充分發揮電腦鏡頭的效能。

      旋轉鏡頭方便調校完美的角度及拍攝自然影像

      旋轉鏡頭方便調較完美的角度及拍攝自然影像。你可以快捷輕鬆地調較好相機角度，而無須在相機下面墊上物件來改變傾斜度。

      支架可穩固在各款顯示器、筆記簿型電腦或桌面電腦上

      多功能機座方便你在任何顯示器、筆記簿型電腦或平面上安裝網絡相機。

      安裝管理程式，方便安裝

      透過方便的安裝管理程式，數秒內即可完成電腦鏡頭的安裝。只需依照簡單的逐步說明，你即可完成電腦鏡頭安裝，使其與你的電腦完美結合。

      與 Skype 及其他傳訊服務完美兼容

      此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已經將 Skype 及其他傳訊系統考慮在内，您可將影像加入到 Skype、MSN Messenger、Yahoo!、AOL Messenger 以及其他免費的傳訊服務。它還可以與 Windows Messenger 及 NetMeeting 兼容，進行多人視像會議，採用了跟上時代的設計。

      與所有可用的圖像處理軟件兼容

      此電腦鏡頭可與所有可用的免費及專業影像處理軟件兼容。你可以從影片中擷取快照或靜止畫面，並透過任何影像程式將其開啓。

      Snapshot 按鈕讓您可以即時拍攝照片

      只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。

      透過 VLounge，錄製、存檔及管理圖像與視像郵件

      用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件，只須按幾下滑鼠，你就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切你所需要的，以發揮飛利浦電腦鏡頭的優點。

      VLounge QuickLaunch 按鈕控制即時操作

      只須簡單按下 QuickLaunch 按鈕，就可啟動 VLounge 應用程式

      技術規格

      • 捕捉錄影快拍

        感應器
        CMOS
        感應器解像度
        QVGA
        影像解像度
        QVGA
        快拍解像度
        QVGA
        內插快拍解像度
        VGA
        最高畫格速率
        30  fps
        鏡頭
        f: 6 毫米，F2.8，D42°
        白平衡
        2600 – 7600 k
        最低照度
        < 10 明亮度
        色彩深度
        24  bit

      • 技術

        筆記簿型電腦摺機
        LCD 摺機
        CRT 機座
        電腦機座
        數碼內置咪高風
        Quicklaunch 按鍵
        Snapshot按鈕

      • 配件

        附配件
        • 快速安裝指南
        • 用戶手冊
        • 多媒體耳筒

      • 軟件

        新增視訊至
        • MSN Messenger
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Messenger
        • Skype

      • 系統需求

        操作系統
        • Microsoft Windows 98
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows XP
        處理器
        Pentium II 500MHz 或更佳
        RAM 記憶體
        128 MB RAM
        音效咭
        USB
        閒置的 USB 連接埠
        互聯網連接
        硬碟空間
        200 MB
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連接

        纜線長度
        1.5 米
        電腦連接
        USB 1.1

      • 尺寸

        産品深度
        74  毫米
        産品高度
        142  毫米
        產品重量 (克)
        120
        産品寬度
        74  毫米

      • 包裝資料

        12NC
        908210008674
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97758 6
        總重量
        0.436  千克
        高度
        190  毫米
        長度
        190  毫米
        寬度
        90  毫米
        數量
        1
        淨機身重量
        0.316  千克

      • 外盒

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97980 1
        數量
        6
        總重量
        3.156  千克
        淨機身重量
        2.436  千克
        長度
        387  毫米
        寬度
        285  毫米
        高度
        208  毫米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 快速安裝指南
      • 用戶手冊
      • 多媒體耳筒

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