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開始用 Skype 交談
完美的 Skype 電腦鏡頭！它不但使用簡易、拍攝效果出色，而且附送一個耳筒，讓你免受回音困擾。只要幾下按鍵，你即可電郵、管理和保存相片和短片。視像聊天從未變得如此輕鬆！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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完美的 Skype 電腦鏡頭！它不但使用簡易、拍攝效果出色，而且附送一個耳筒，讓你免受回音困擾。只要幾下按鍵，你即可電郵、管理和保存相片和短片。視像聊天從未變得如此輕鬆！ 查看各種好處
電腦鏡頭隨附了一套 Philips 多配体耳筒。頭戴式咪高風確保最佳的聲音品質和方便易用。
每秒 30 格鏡頭的錄影讓你可享受自然而生動的視像通話而無受跳格困擾。與 Skype 採用相同的刷新率，大幅提升視像聊天的樂趣。
VGA (640 x 480) 表示使用大約 300,000 像素來建立整個畫面。VGA 解像度保證畫面銳利，適合顯示文件、網頁和電郵。
自動畫面優化程式可根據光線環境自動調較鏡頭與影像設定，助你充分發揮電腦鏡頭的效能。
旋轉鏡頭方便調較完美的角度及拍攝自然影像。你可以快捷輕鬆地調較好相機角度，而無須在相機下面墊上物件來改變傾斜度。
多功能機座方便你在任何顯示器、筆記簿型電腦或平面上安裝網絡相機。
透過方便的安裝管理程式，數秒內即可完成電腦鏡頭的安裝。只需依照簡單的逐步說明，你即可完成電腦鏡頭安裝，使其與你的電腦完美結合。
此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已經將 Skype 及其他傳訊系統考慮在内，您可將影像加入到 Skype、MSN Messenger、Yahoo!、AOL Messenger 以及其他免費的傳訊服務。它還可以與 Windows Messenger 及 NetMeeting 兼容，進行多人視像會議，採用了跟上時代的設計。
此電腦鏡頭可與所有可用的免費及專業影像處理軟件兼容。你可以從影片中擷取快照或靜止畫面，並透過任何影像程式將其開啓。
只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。
用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件，只須按幾下滑鼠，你就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切你所需要的，以發揮飛利浦電腦鏡頭的優點。
只須簡單按下 QuickLaunch 按鈕，就可啟動 VLounge 應用程式
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