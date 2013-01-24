與 Skype 及其他傳訊服務完美兼容

此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已經將 Skype 及其他傳訊系統考慮在内，您可將影像加入到 Skype、MSN Messenger、Yahoo!、AOL Messenger 以及其他免費的傳訊服務。它還可以與 Windows Messenger 及 NetMeeting 兼容，進行多人視像會議，採用了跟上時代的設計。