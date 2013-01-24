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- 快速安裝指南
擁有 130 萬像素，你可將電腦鏡頭作為相機拍攝優質相片，其質素之高足以用於打印較大尺寸的高品質影像。
請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。
先進的相機軟件可以自動偵測你的臉部並隨著你的移動來移動鏡頭。即使在視像會議中移動位置，你的身影仍然可以保持在影像中心位置。令你可以自由表達自我，自然進行交談。
這個內置的數碼變焦鏡頭讓你可將對象拉近，輕鬆進行遠距離拍攝。
透過這一方便的旋轉接駁設計，輕鬆享受電腦鏡頭的拍攝自由。只需將鏡頭扭至所需方向即可捕捉房內每個細節，根本不必移動電腦鏡頭。
內置數碼咪高風讓你可自然暢談或在錄影的片段中加插聲音。
電腦鏡頭隨附了一套 Philips 多配体耳筒。頭戴式咪高風確保最佳的聲音品質和方便易用。
透過方便的安裝管理程式，數秒內即可完成電腦鏡頭的安裝。只需依照簡單的逐步說明，你即可完成電腦鏡頭安裝，使其與你的電腦完美結合。
此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。
只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。
多功能機座方便你在任何顯示器、筆記簿型電腦或平面上安裝網絡相機。
用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件，只須按幾下滑鼠，你就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切你所需要的，以發揮飛利浦電腦鏡頭的優點。
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