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電腦鏡頭

SPC525NC/00
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    電腦鏡頭

    SPC525NC/00

    令聯繫更簡易

    現在，你可隨時與世界每個角落的親友見面和交談。這款出奇易用的電腦鏡頭不但拍攝效果一流，而且配備一個多媒體耳筒，可為你帶來同樣出眾的絕佳音質，令聯繫變得更簡易。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電腦鏡頭

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      • VGA
      • CMOS

      130 萬像素，改善影像質素

      擁有 130 萬像素，你可將電腦鏡頭作為相機拍攝優質相片，其質素之高足以用於打印較大尺寸的高品質影像。

      每秒 30 格影像，畫面流暢

      請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。

      臉部追蹤可自動追蹤你的臉部

      先進的相機軟件可以自動偵測你的臉部並隨著你的移動來移動鏡頭。即使在視像會議中移動位置，你的身影仍然可以保持在影像中心位置。令你可以自由表達自我，自然進行交談。

      3 倍數碼變焦

      這個內置的數碼變焦鏡頭讓你可將對象拉近，輕鬆進行遠距離拍攝。

      透過旋轉接駁設計 360° 旋轉鏡頭

      透過這一方便的旋轉接駁設計，輕鬆享受電腦鏡頭的拍攝自由。只需將鏡頭扭至所需方向即可捕捉房內每個細節，根本不必移動電腦鏡頭。

      內置數碼咪高風可帶來優越音質

      內置數碼咪高風讓你可自然暢談或在錄影的片段中加插聲音。

      多媒體耳筒配上頭戴式咪高風可為你帶來最佳音質

      電腦鏡頭隨附了一套 Philips 多配体耳筒。頭戴式咪高風確保最佳的聲音品質和方便易用。

      安裝管理程式，方便安裝

      透過方便的安裝管理程式，數秒內即可完成電腦鏡頭的安裝。只需依照簡單的逐步說明，你即可完成電腦鏡頭安裝，使其與你的電腦完美結合。

      兼容所有即時訊息服務

      此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。

      Snapshot 按鈕讓您可以即時拍攝照片

      只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。

      支架可穩固在各款顯示器、筆記簿型電腦或桌面電腦上

      多功能機座方便你在任何顯示器、筆記簿型電腦或平面上安裝網絡相機。

      透過 VLounge 拍攝、存檔和管理圖像

      用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件，只須按幾下滑鼠，你就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切你所需要的，以發揮飛利浦電腦鏡頭的優點。

      技術規格

      • 捕捉錄影快拍

        感應器
        CMOS
        感應器解像度
        VGA
        影像解像度
        130 MP
        快拍解像度
        VGA
        內插快拍解像度
        130 MP
        最高畫格速率
        30  fps
        鏡頭
        F2.6、D50°
        白平衡
        2600 – 7600 k
        色彩深度
        24  bit

      • 技術

        筆記簿型電腦摺機
        LCD 摺機
        CRT 機座
        電腦機座
        數碼內置咪高風
        Snapshot按鈕

      • 配件

        附配件
        • 用戶手冊
        • 多媒體手機 SHM2000
        • 快速安裝指南

      • 軟件

        VLounge
        優質
        新增視訊至
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Messenger
        • Skype
        • ICQ
        • QQ
        • Windows Live Messenger
        • MSN Messenger

      • 系統需求

        操作系統
        • Microsoft Windows XP
        • Microsoft Windows Vista Home
        • Microsoft Windows Vista
        處理器
        Pentium III 500MHz 或更佳
        RAM 記憶體
        128 MB RAM
        音效咭
        USB
        閒置的 USB 連接埠
        互聯網連接
        硬碟空間
        200 MB
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連接

        纜線長度
        1.5
        電腦連接
        USB 2.0

      • 尺寸

        産品深度
        75  毫米
        産品高度
        125  毫米
        産品寬度
        35  毫米
        產品重量 (克)
        79

      • 包裝資料

        12NC
        908210008694
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97761 6
        數量
        1
        高度
        186  毫米
        長度
        230  毫米
        寬度
        92  毫米
        總重量
        0.418  千克
        淨重
        0.339  千克

      • 外盒

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 33419 2
        數量
        6
        高度
        260  毫米
        長度
        392  毫米
        寬度
        292  毫米
        總重量
        3.2  千克
        淨重
        3.126  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 用戶手冊
      • 多媒體手機 SHM2000
      • 快速安裝指南

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