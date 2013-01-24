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簡便的電腦鏡頭
憑藉 130 萬像素解像度、3 倍數碼變焦和降噪技術，Skype 認證得以確保為您提供高質素的視像聊天服務。簡便的隨插即用功能讓保持聯絡變得極其簡單，另外我們還為您準備了飛利浦多媒體耳機。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
簡便的電腦鏡頭
憑藉 130 萬像素解像度、3 倍數碼變焦和降噪技術，Skype 認證得以確保為您提供高質素的視像聊天服務。簡便的隨插即用功能讓保持聯絡變得極其簡單，另外我們還為您準備了飛利浦多媒體耳機。 查看各種好處
簡便的電腦鏡頭
憑藉 130 萬像素解像度、3 倍數碼變焦和降噪技術，Skype 認證得以確保為您提供高質素的視像聊天服務。簡便的隨插即用功能讓保持聯絡變得極其簡單，另外我們還為您準備了飛利浦多媒體耳機。 查看各種好處
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簡便的電腦鏡頭
憑藉 130 萬像素解像度、3 倍數碼變焦和降噪技術，Skype 認證得以確保為您提供高質素的視像聊天服務。簡便的隨插即用功能讓保持聯絡變得極其簡單，另外我們還為您準備了飛利浦多媒體耳機。 查看各種好處
這款電腦鏡頭可提供 130 萬像素（內插）的視訊和照片解像度。因此，您拍攝出高質素的照片，即使以大尺寸打印圖像，亦能夠保持出色的攝影效果。
請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。
縮小放大以取得影像最完美的框架。你可以在查看影像同時，透過屏幕上的介面控制縮放，從而實現完美的調整效果。
先進的相機軟件可以自動偵測你的臉部並隨著你的移動來移動鏡頭。即使在視像會議中移動位置，你的身影仍然可以保持在影像中心位置。令你可以自由表達自我，自然進行交談。
方便的可旋轉機身讓電腦鏡頭可對準任何方位，讓輕鬆自如地使用網絡攝影功能。只需將攝像機向 360° 任意方位旋轉，無需移動電腦鏡頭即可拍攝到房間的任何角落。
這款電腦鏡頭通過了 Skype 認證。因此，定能為您帶來高質素的視訊和聲音，讓您免費與世界各地的親朋好友進行通話和發送即時訊息。
這項非凡降噪技術可減少外界噪音，不論在寧靜或嘈雜的環境，亦可提昇語音通話的清晰度。
電腦鏡頭隨附了一套 Philips 多配体耳筒。頭戴式咪高風確保最佳的聲音品質和方便易用。
安裝和使用電腦鏡頭只需輕鬆的 3 個步驟。1. 安裝軟件 2. 插入攝影機 3. 即時啟動視訊通話
此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。
用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件，只須按幾下滑鼠，你就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切你所需要的，以發揮飛利浦電腦鏡頭的優點。
只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。
多功能支架讓您可以輕易地將電腦鏡頭穩固地安裝在各種顯示器、筆記簿型電腦或桌面上。此設計尤其穩固，不會在通過過程中移動或跌落。
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