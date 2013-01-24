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電腦鏡頭

SPC535NC/00
  • 簡便的電腦鏡頭 簡便的電腦鏡頭 簡便的電腦鏡頭
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    電腦鏡頭

    SPC535NC/00

    簡便的電腦鏡頭

    憑藉 130 萬像素解像度、3 倍數碼變焦和降噪技術，Skype 認證得以確保為您提供高質素的視像聊天服務。簡便的隨插即用功能讓保持聯絡變得極其簡單，另外我們還為您準備了飛利浦多媒體耳機。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電腦鏡頭

    簡便的電腦鏡頭

    憑藉 130 萬像素解像度、3 倍數碼變焦和降噪技術，Skype 認證得以確保為您提供高質素的視像聊天服務。簡便的隨插即用功能讓保持聯絡變得極其簡單，另外我們還為您準備了飛利浦多媒體耳機。 查看各種好處

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    憑藉 130 萬像素解像度、3 倍數碼變焦和降噪技術，Skype 認證得以確保為您提供高質素的視像聊天服務。簡便的隨插即用功能讓保持聯絡變得極其簡單，另外我們還為您準備了飛利浦多媒體耳機。 查看各種好處

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    電腦鏡頭

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    憑藉 130 萬像素解像度、3 倍數碼變焦和降噪技術，Skype 認證得以確保為您提供高質素的視像聊天服務。簡便的隨插即用功能讓保持聯絡變得極其簡單，另外我們還為您準備了飛利浦多媒體耳機。 查看各種好處

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      保持聯絡

      • 簡便的

      130 萬像素解像度（內插）提升影像質素

      這款電腦鏡頭可提供 130 萬像素（內插）的視訊和照片解像度。因此，您拍攝出高質素的照片，即使以大尺寸打印圖像，亦能夠保持出色的攝影效果。

      每秒 30 格影像，畫面流暢

      請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。

      3 倍數碼變焦，實現非凡特寫效果

      縮小放大以取得影像最完美的框架。你可以在查看影像同時，透過屏幕上的介面控制縮放，從而實現完美的調整效果。

      臉部追蹤可自動追蹤你的臉部

      先進的相機軟件可以自動偵測你的臉部並隨著你的移動來移動鏡頭。即使在視像會議中移動位置，你的身影仍然可以保持在影像中心位置。令你可以自由表達自我，自然進行交談。

      可旋轉機身，讓鏡頭對準拍攝方位

      方便的可旋轉機身讓電腦鏡頭可對準任何方位，讓輕鬆自如地使用網絡攝影功能。只需將攝像機向 360° 任意方位旋轉，無需移動電腦鏡頭即可拍攝到房間的任何角落。

      Skype 認證

      這款電腦鏡頭通過了 Skype 認證。因此，定能為您帶來高質素的視訊和聲音，讓您免費與世界各地的親朋好友進行通話和發送即時訊息。

      降噪功能提昇語音清晰度

      這項非凡降噪技術可減少外界噪音，不論在寧靜或嘈雜的環境，亦可提昇語音通話的清晰度。

      多媒體耳筒配上頭戴式咪高風可為你帶來最佳音質

      電腦鏡頭隨附了一套 Philips 多配体耳筒。頭戴式咪高風確保最佳的聲音品質和方便易用。

      容易安裝及使用

      安裝和使用電腦鏡頭只需輕鬆的 3 個步驟。1. 安裝軟件 2. 插入攝影機 3. 即時啟動視訊通話

      兼容所有即時訊息服務

      此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。

      透過 VLounge 拍攝、存檔和管理圖像

      用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件，只須按幾下滑鼠，你就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切你所需要的，以發揮飛利浦電腦鏡頭的優點。

      Snapshot 按鈕讓您可以即時拍攝照片

      只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。

      可穩固地安裝在各種顯示器、筆記簿型電腦或桌面上

      多功能支架讓您可以輕易地將電腦鏡頭穩固地安裝在各種顯示器、筆記簿型電腦或桌面上。此設計尤其穩固，不會在通過過程中移動或跌落。

      技術規格

      • 技術

        感應器
        VGA CMOS
        鏡頭最大光圈
        F:2.6
        鏡頭視角
        50 度
        鏡頭構造
        3 種元素
        白平衡
        2600 – 7600 k
        最小光照
        < 5 lux
        資料格式
        YUY2、MJPEG
        色深
        24 bit

      • 解像度

        影像解像度
        VGA
        照片解像度
        VGA
        內插式影片解像度
        130 MP
        內插照片解像度
        130 MP
        最大畫面速率
        30 fps

      • 音訊

        咪高風
        內置咪高風
        降噪功能

      • 配件

        附配件
        • 快速安裝指南
        • 多媒體手機 SHM2000

      • 其他功能

        數碼變焦
        3x
        臉部追蹤
        Snapshot按鈕
        開/關活動 LED 指示燈

      • 軟件

        VLounge
        優質
        新增視訊至
        • Skype
        • Windows Live Messenger
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Instant Messenger

      • 系統需求

        操作系統
        • Microsoft Windows XP (SP2)
        • Microsoft Windows Vista
        處理器
        Pentium® III，850 Mhz 或同等處理器
        RAM 記憶體
        256 MB RAM
        硬碟空間
        200 MB
        USB
        閒置的 USB 連接埠
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連接

        纜線長度
        1.5 米
        接口
        • USB 1.1
        • USB 2.0
        USB 視訊分級
        UVC
        電源
        USB 線供電

      • 產品尺寸

        寬度
        3.7  厘米
        高度
        5  厘米
        深度
        1.7  厘米
        寬度（含機座）
        3.7  厘米
        高度（含機座）
        7.1  厘米
        深度（含機座）
        6.2  厘米
        重量（連支架）
        0.0905  千克

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 42339 1
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        高度
        19  厘米
        寬度
        19  厘米
        深度
        9  厘米
        淨重
        0.181  千克
        總重量
        0.49  千克
        淨重
        0.309  千克

      • 外盒

        EAN
        87 12581 42358 2
        產品包裝數目
        6
        長度
        40  厘米
        寬度
        28.8  厘米
        高度
        22.3  厘米
        淨重
        1.086  千克
        總重量
        3.676  千克
        淨重
        2.59  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 多媒體手機 SHM2000
      • 快速安裝指南

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