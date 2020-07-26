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提升電視音效
卓越音質不絕，沉浸於出色聆聽體驗。透過這款 Soundbar 配合無線重低音喇叭，能播放更清晰的聲效及更深沉的重低音，將您電視音效提升至另一層次。藍牙、音訊輸入及光學輸入，讓您盡情播放不同來源的音樂。
2.1 CH 無線重低音
藍牙
HDMI ARC
不論是激光的尖銳聲音或是人群的咆哮，2.1 聲道都能為您喜愛的電影和節目帶來更卓越的音效。外形小巧的無線重低音喇叭帶來澎湃低音。爆炸聲效變得無比震撼，音樂亦更為飽滿。
無需再到處尋找不同的遙控器。通過 HDMI ARC 將 Soundbar 連接至電視，只需用電視遙控器即可控制 Soundbar 音量。
透過藍牙串流播放流動裝置上的播放清單。使用音訊輸入或光學輸入連接音源。無論您喜歡哪類內容，都可透過 Soundbar 播放更宏亮和清晰的音效。
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.