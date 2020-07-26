2.1 聲道。無線重低音喇叭呈現更深沉低音

不論是激光的尖銳聲音或是人群的咆哮，2.1 聲道都能為您喜愛的電影和節目帶來更卓越的音效。外形小巧的無線重低音喇叭帶來澎湃低音。爆炸聲效變得無比震撼，音樂亦更為飽滿。