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BASS+

無線降噪耳機

TABH305BK/00
  • 強勁重低音，謝絕干擾。 強勁重低音，謝絕干擾。 強勁重低音，謝絕干擾。
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    BASS+ 無線降噪耳機

    TABH305BK/00

    強勁重低音，謝絕干擾。

    強勁重低音讓您享受卓越音質。具備主動式降噪功能 (ANC)，可以減少干擾。這款無線蓋耳式耳機讓您盡情投入心愛節拍。一次充電即可為您帶來長達 15 小時的主動式降噪播放時間。 查看各種好處

    BASS+ 無線降噪耳機

    強勁重低音，謝絕干擾。

    強勁重低音讓您享受卓越音質。具備主動式降噪功能 (ANC)，可以減少干擾。這款無線蓋耳式耳機讓您盡情投入心愛節拍。一次充電即可為您帶來長達 15 小時的主動式降噪播放時間。 查看各種好處

    強勁重低音，謝絕干擾。

    強勁重低音讓您享受卓越音質。具備主動式降噪功能 (ANC)，可以減少干擾。這款無線蓋耳式耳機讓您盡情投入心愛節拍。一次充電即可為您帶來長達 15 小時的主動式降噪播放時間。 查看各種好處

    BASS+ 無線降噪耳機

    強勁重低音，謝絕干擾。

    強勁重低音讓您享受卓越音質。具備主動式降噪功能 (ANC)，可以減少干擾。這款無線蓋耳式耳機讓您盡情投入心愛節拍。一次充電即可為您帶來長達 15 小時的主動式降噪播放時間。 查看各種好處

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      強勁重低音，謝絕干擾。

      • 32 毫米驅動器/密閉型
      • 蓋耳式
      • 柔軟耳墊
      • 全折疊式

      開啟主動式降噪功能 (ANC) 時，暢享 15 小時播放時間

      主動式降噪功能 (ANC) 讓您可以盡情享受喜愛的音樂，即使火車的轟隆聲也不會帶來影響。想享受寧靜一刻？即使不播放音樂，開啟 ANC 功能即可為您帶來安靜。開啟 ANC，也可盡享 15 小時播放時間，關閉 ANC，更可暢享 18 小時播放時間。透過 USB 充電，僅需 2 小時。

      強勁低音。32 毫米釹合金音效技術驅動器

      隨時感覺置身於舞池。32 毫米釹合金音效技術驅動器帶來清脆音效和強勁低音。

      重量僅為 145.5 克。輕巧無比，音效強勁。

      這款無線蓋耳式耳機重量僅為 145.5 克，可讓您享受強勁低音，並真正感受到舒適。頭帶輕巧無比並可隨意調節，彷彿根本未有佩戴。耳罩極致柔軟，可以調節至最舒適的角度。

      超薄摺疊設計便於存放在口袋或包中

      耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

      多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

      透過多功能按鈕輕鬆收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？一個簡單的按鈕就可以解決這個問題。

      連按兩下按鈕即可喚醒手機的語音助手

      連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。

      關閉 ANC 時，暢享 18 小時播放時間

      關閉 ANC 時，暢享 18 小時播放時間。透過 USB 充電只需 2 小時。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率響應
        9 - 21 000  Hz
        阻抗
        32 ohm
        喇叭直徑
        32 毫米
        最大輸入電量
        30 mW
        振動膜
        PET
        敏感度
        92dB
        類型
        動態

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.2
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 通話保留
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        待機時間
        200 小時
        通話時間
        33* 小時
        開啟藍牙 + ANC
        音樂播放時間
        15*  hr
        開啟藍牙 + ANC

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品尺寸

        高度
        18.5  厘米
        寬度
        16.5  厘米
        深度
        4  厘米
        重量
        0.1625  千克

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        高度
        22.5  厘米
        寬度
        19.5  厘米
        深度
        4.8  厘米
        總重量
        0.292  千克
        淨重
        0.188  千克
        淨重
        0.104  千克
        EAN
        48 95229 10059 6

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
        21.2  厘米
        寬度
        16.5  厘米
        高度
        24  厘米
        總重量
        1.091  千克
        淨重
        0.564  千克
        淨重
        0.527  千克
        GTIN
        1 48 95229 10059 3

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