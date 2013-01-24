開啟主動式降噪功能 (ANC) 時，暢享 15 小時播放時間

主動式降噪功能 (ANC) 讓您可以盡情享受喜愛的音樂，即使火車的轟隆聲也不會帶來影響。想享受寧靜一刻？即使不播放音樂，開啟 ANC 功能即可為您帶來安靜。開啟 ANC，也可盡享 15 小時播放時間，關閉 ANC，更可暢享 18 小時播放時間。透過 USB 充電，僅需 2 小時。