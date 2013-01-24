強勁重低音，謝絕干擾。
強勁重低音讓您享受卓越音質。具備主動式降噪功能 (ANC)，可以減少干擾。這款無線蓋耳式耳機讓您盡情投入心愛節拍。一次充電即可為您帶來長達 15 小時的主動式降噪播放時間。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
強勁重低音，謝絕干擾。
強勁重低音讓您享受卓越音質。具備主動式降噪功能 (ANC)，可以減少干擾。這款無線蓋耳式耳機讓您盡情投入心愛節拍。一次充電即可為您帶來長達 15 小時的主動式降噪播放時間。 查看各種好處
強勁重低音，謝絕干擾。
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強勁重低音，謝絕干擾。
強勁重低音讓您享受卓越音質。具備主動式降噪功能 (ANC)，可以減少干擾。這款無線蓋耳式耳機讓您盡情投入心愛節拍。一次充電即可為您帶來長達 15 小時的主動式降噪播放時間。 查看各種好處
主動式降噪功能 (ANC) 讓您可以盡情享受喜愛的音樂，即使火車的轟隆聲也不會帶來影響。想享受寧靜一刻？即使不播放音樂，開啟 ANC 功能即可為您帶來安靜。開啟 ANC，也可盡享 15 小時播放時間，關閉 ANC，更可暢享 18 小時播放時間。透過 USB 充電，僅需 2 小時。
隨時感覺置身於舞池。32 毫米釹合金音效技術驅動器帶來清脆音效和強勁低音。
這款無線蓋耳式耳機重量僅為 145.5 克，可讓您享受強勁低音，並真正感受到舒適。頭帶輕巧無比並可隨意調節，彷彿根本未有佩戴。耳罩極致柔軟，可以調節至最舒適的角度。
耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
透過多功能按鈕輕鬆收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？一個簡單的按鈕就可以解決這個問題。
連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。
關閉 ANC 時，暢享 18 小時播放時間。透過 USB 充電只需 2 小時。
聲音
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